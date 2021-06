Irene Montero vuelve a defender el uso de “hijo, hija, hije”: “Lo que no se nombra no existe”

A través de una entrevista concedida a Televisión Española y que ha recogido Europa Press, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha dado un nuevo golpe al diccionario. Ha defendido, de nuevo, el uso del lenguaje inclusivo porque ha asegurado que “lo que no se nombra no existe”. Indica que el uso de “hije” debe ser para referirse a personas no binarias que “tienen todo el derecho a existir, incluso aunque resulte raro y difícil de entender”. Asimismo, ha asegurado estar “muy orgullosa de que en un cartel del Orgullo se utilice por primera vez esta palabra”.

Para Montero, por tanto, “lo que no se nombra no existe”. “Mientras sea ministra voy a enviar, siempre que pueda, mensajes contundentes de que sé que esas personas existen y así garantizar sus derechos”, ha explicado la ministra. Además, tras ser preguntada por el uso de “hijo, hija, hije”, ha insistido en que siempre estará “del lado de un lenguaje que haga sentir a todas las personas que son importantes y que existe un compromiso con ellos, ellas y elles”.

Desde su punto de vista, y también desde su posición de ministra, dice Montero que “no hay nada más político que el uso del género masculino neutro”, asegurando que cambiar las palabras sirve para “modificar hábitos o prejuicios”. “No es casual que el masculino se haya utilizado como algo neutro y las mujeres hemos reivindicado que el lenguaje también hable de nosotras, si contribuimos en pie de igualdad con los hombres en tareas esenciales tenemos todo el derecho a ser nombradas y lo mismo pasa con el colectivo LGTBI”. Añade que el hecho de que las personas no binarias constituyan un colectivo pequeño “no les quita ningún derecho”.

Estas palabras las pronuncia Montero en el marco de la celebración del Orgullo LGTBI que ahora se está festejando no solo en España, sino en todo el mundo, así como durante la inminente aprobación del anteproyecto de la “Ley Trans”. Pero no es la primera vez que la ministra se pronuncia en este sentido, pues el pasado 17 de abril ya causó revuelo en un acto de Unidas Podemos junto con miembros del colectivo LGTBI: “Os pido a todos, a todas a todes que el día 4 de mayo no se quede un solo voto en casa”. Y posteriormente prosiguió diciendo que “los derechos fundamentales de todos, todas y todes”.