Los Sex Pistols vuelven a sacar la pistola

Nunca necesitaron demasiado para que la montaran. Cuando Danny Boyle, que ganó el Oscar a la mejor dirección por “Slumdog Millionaire” en 2008, anunció el pasado mes de enero su pretensión de dirigir una serie sobre el nacimiento del grupo británico, algunos ya vaticinaron tormenta, pero como la idea entusiasmaba, nadie dijo nada. Pero aquellos augurios no estaban desencaminados. Ahora los tres componente de los Sex Pistols están enfrentados en un litigio en la Justicia Británica para dirimir qué canciones de su repertorio pueden usarse en esta producción, titulada simplemente como «Pistol» y que se centrará en la historia de Steve Jones, el guitarrista de la banda punk, que en 2018 publicó unas memorias tituladas «Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol”, que es el texto que ha dado pie al nacimiento de la serie, que estará constituida por seis capítulos. Cuando se hizo público el proyecto, el director, Danny Boyle, declaró: «Este es el momento en el que la sociedad y la cultura británicas cambiaron para siempre. Es el punto de detonación para la cultura británica callejera, donde la gente joven corriente tenía el escenario y dio rienda suelta a su furia y su moda, donde todo el mundo tenía que verles y escucharles, y donde todos les temían o les seguían». Bueno, ahora tiene las voces que protagonizaron ese momento clamando en el plató y los estrados de los jueces.

El asunto es que Steve Jones y Paul Cook, , guitarrista y batería del grupo que saltó a la fama por canciones tan conocidas como «God Save the Queen» o «Anarchy in the UK», han decidido unir fuerzas y demandar al vocalista de esta banda punk, el mítico Johnny Rotten. Según sostienen los dos primeros, Rotten está violando un acuerdo que cerraron en 1998 y que determinaba que las decisiones sobre licencias de las canciones que tocaron juntos se tomarían «por mayoría» y que el excantante no tiene ningún derecho a bloquear ninguna resolución de manera unilateral.

Al inicio del proceso, Edmund Cullen, abogado de los demandantes, dijo, como informa Efe, que en otros casos similares en el pasado habían intentado llegar a un consenso pero no había sido posible debido a la «frágil y tensa» relación existente entre los miembros de la banda. Cullen explicó que la demanda es solo contra Lydon, puesto que Glen Matlock -bajista original del grupo, que fue sustituido por Sid Vicious en 1977- y los representantes de Vicious, fallecido en 1979, apoyan el uso de las canciones. El abogado de Lydon, Mark Cunningham, sostuvo, también en argumentos por escrito, que su cliente considera que el libro de memorias de Jones «Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol» (2016), en que se basa la serie, «le describe de manera hostil y poco halagadora». Lo que hace pensar que la raíz de todo este asunto deriva de esto y nada más.