Picasso ya cuelga de las paredes del Prado

Picasso ya es una realidad en El Prado. Desde hoy, el pintor cuelga de las paredes en las que siempre quiso estar. Concretamente, entre un Velázquez, “El bufón Calabacillas”, y los retratos del Greco. Ahí ha encontrado acomodo “Busto de mujer”. Pegado a dos de los artistas “que más influyeron en su obra”, como apunta Javier Portús, jefe de Conservación de Pintura Española del Museo Nacional del Prado.

La pieza, depositada por American Friends of the Prado Museum en el centro por periodo de cinco años, fue realizada en 1943 y significó la respuesta de Picasso a la violencia de la II Guerra Mundial desde el estudio de su casa en la calle parisina des Grands-Augustine. Sigue la línea de muchas de las imágenes femeninas pintadas en ese periodo, donde el artista deformó los rasgos de las figuras de un modo radical, hasta convertirlas casi en máscaras. Incluso llegó a introducir rasgos animales en los rostros, aquí apreciable en la disposición de la nariz como si fuera un hocico, una trompa o un apéndice fálico. También los pechos aparecen distorsionados y cruzados en la composición de un ser tan monstruoso como vulnerable, una imagen alucinada cuyo extrañamiento se explica con el horror que vivía Europa en ese momento.

El impulso creativo de este “Busto de mujer” fue total. Trazos “rápidos y seguros”, presentan, compusieron en un solo día, el 7 de octubre, la obra que ha hecho saltar por los aires la simbólica división entre Prado y Reina Sofía, en la que el nacimiento del pintor marcaba la repartición (antes para El Prado, después para el Reina), aunque, en palabras de Miguel Falomir, no existe debate: “No se abre una nueva etapa de reclamaciones por otras piezas de este autor. Se ha hablado mucho de si esto es un plan o una estrategia para traer el ‘Guernica’, y yo ya he dicho 1.000 veces que está maravillosamente bien en el Reina Sofía. Está donde tiene que estar y no hay ni habrá ninguna reclamación”, enfatizaba esta misma mañana el director del Prado.

Falomir ha defendido la aceptación de la donación, que “no es ni un capricho ni una ocurrencia”, sino una “decisión históricamente irreprochable” debido a la propia influencia del Prado en Picasso, director durante tres años de estas mismas salas, aunque nunca tomó posesión del cargo. Además, se ha querido reiterar que todo se ha hecho todo de manera “acorde con la legislación vigente”: “Ni el Museo del Prado ni el Ministerio de Cultura cometen actos ilegales y todo lo que se hace se ajusta a la legalidad”, ha remarcado antes de hacer alusión a la Ley de Autonomía del Prado, que no pone limitaciones a las donaciones y que está “por encima de Reales Decretos”. Controversia ante la que el presidente del Patronato, Javier Solana, también ha insistido en que el proceso se ha enmarcado bajo la legalidad vigente: “Conozco bien las normas del Prado, fui ministro de Cultura”, usaba de defensa antes de comentar una operación que se hizo desde el primer momento con el conocimiento del Ministerio y del Reina Sofía.

Polémicas, o no, al margen, la resonancia de los tonos grises al fondo de “Buste de femme” o “Busto de mujer” y la fuerte presencia de la mujer, tocada con mantilla, revelan los ecos del gusto por lo español de su autor, más patente aquí que en otras obras de motivo similar. Como la deformación expresiva, son rasgos característicos de Picasso y también de algunos maestros de la tradición pictórica española a la que el artista se sintió siempre vinculado, como sus dos nuevos compañeros de habitación, el Greco o Velázquez.

Su exposición en la sala 9 B, dedicada a retratos del Greco, trata de mostrar la importante influencia que la gran pintura española clásica tuvo en el pintor malagueño. Picasso participó activamente en la recuperación del maestro cretense, interpretado por los artistas de vanguardia como el padre del arte moderno y, cuando apenas había cumplido los quince años, plasmó una copia de “El bufón calabacillas” en lápiz de plomo en el cuaderno que le acompañó durante su primera visita al Prado. “Se abre así un diálogo cuyo objetivo es permitir al visitante observar y distinguir en su obra las huellas del pasado, así como los vínculos y afinidades con la tradición que hacen de él un artista muy consciente de la herencia de la gran pintura anterior”, explican desde la pinacoteca. “Incluso podemos entrar en un periodo de Picasso de más ensimismamiento, donde no tiene relación con otros artistas y se refugia en sí mismo e intensifica el cubismo y la expresividad”, añade Portús.