El pezón de la discordia: Instagram censura a Pedro Almodóvar

La censura en Instagram no es nueva. Desde su creación la plataforma digital lleva desalojando contenido que, a su juicio, no le permite desarrollar una audiencia digital para menores. Una de las grandes batallas culturales de la plataforma, eso sí, es la de los pezones. Y no todos, solo los relacionados con lo femenino o con las mujeres. En un mundo en el que las barreras de género y los roles tradicionales cada vez parecen más difusos, Instagram ha emprendido una particular cruzada contra la teta que ha tenido en el director manchego Pedro Almodóvar su última víctima.

Tras el anuncio del que es, de momento, el póster promocional de “Madres paralelas”, su próxima película a estrenar en septiembre, fueron muchos los miembros del equipo de su productora, El Deseo, o miembros del elenco del filme los que se lanzaron a compartirlo en sus redes sociales. Así, en el Instagram de Penélope Cruz, Milena Smit o Rossy de Palma podíamos encontrar el cartel sin ningún tipo de censura o mensaje informativo, como suele hacer la plataforma.

Javier Jaén, el artista gráfico encargado de la composición, rompía la paz de la promoción con un mensaje en sus redes sociales: “Como era de esperar, Instagram ha eliminado el cartel que hemos hecho para la última película de Almodóvar #madresparalelas. Lo vuelvo a colgar. Gracias por compartirlo”. La imagen, que hace alegoría de la maternidad a través de un pezón colmado de leche blanca, sin embargo, se podía seguir viendo en otros perfiles sin ningún tipo de prebenda.

Las razones del “doble rasero” bien pueden explicarse a través de la Inteligencia Artificial que regula este tipo de intervenciones censoras. Al imitar un ojo, la IA de Instagram bien puede confundir la imagen y darla como válida según los criterios de la plataforma. No se entiende, de igual manera que la censura, el “como era de esperar” del artista, en lo que parece una innecesaria maniobra de mercadotecnia para una de las películas españolas más esperadas del año.