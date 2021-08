Muere Don Everly, la mitad de los “Everly Brothers”

El músico Don Everly, la mitad del influyente dúo de los años 50 Everly Brothers, murió este sábado a los 84 años, ha informado el diario “Los Angeles Times”. Everly falleció en su casa en Nashville (Tennessee) sin que se haya precisado por ahora la causa del deceso. ”Don vivió lo que sentía en su corazón (...) y celebró compartir la música que le hizo un Everly Brother”, señaló un comunicado de la familia enviado a ese diario. Los hermanos “Everly” formaron uno de los dúos más influyentes de la historia del “rock and roll” y alcanzaron su máxima popularidad a finales de los años 50 y principios de los 60.

Las preciosistas armonías de los hermanos Phil, fallecido en 2014, y Don influyeron de manera notable a grandes nombres de la historia de la música como The Beatles, The Beach Boys y The Byrds. Entre sus temas más celebrados están “When Will I Be Loved” y “All I Have to Do Is Dream”. Los Everly Brothers accedieron al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1986, informa Efe.

La vida de Don corre paralela a la de Phil. Los dos nacieron en una familia con sueños de grandeza y de convertirse en artistas. El padre había trabajado durante su juventud en una mina, pero cavar la roca no era una profesión que formara parte de su ideario. Abandonó el pico y la lámpara, se marchó de las galerías y aparcó el miedo al grisú para dedicarse a tocar la guitarra. La radio se abría paso durante ese mediodía de la música popular y suponía una oportunidad para los músicos habilidosos y con ganas de jugar en la ruleta de la fortuna. La madre, ambiciosa, decidió que esa también era una profesión de mujeres, y acompañó a su marido en esa carrera.

De esta manera, los dos hermanos crecieron en un ambiente musical y radiofónico, empapándose de country y de blues, con los instrumentos al alcance de su mano cada día de sus vidas. Participaron de los espectáculos de sus padres y enseguida se internaron por los meandros de la música. Tuvieron un prematuro arranque y, como ocurre en esos casos, un temprano batacazo. Después de unas cuantas grabaciones que pasaron sin llamar la atención, la oportunidad les llegó con el verdadero despegue del rock. La eclosión de los grandes reyes del rock supuso la cola de cometa a la que agarrarse y triunfar. Y lo hicieron con una de las tonadas más famosas del momento, un éxito arrollador, que sonó sin parar durante semanas y semanas: “Bye, Bye Love”. Una de esas melodías que todavía resuenan en la cabeza de muchos y que se convirtió en un clásico desde el primer día.

A partir de entonces, los Everly Brothers pasaron a ser uno de los motores del rock. Sus discos arrastraban a fans de todas partes y comenzaron a acumular éxitos sin cesar. Ahí están: “Wake up, little Susie”, “Crying in the rain” y “Cathy’s Clown”. Cuando el viento hinchaba las velas de su formación y su éxito, decidieron cambiar de productora. Era la década de los años sesenta y todavía tuvieron empuje, pero aquí llegó una contradicción que se convirtió también en su propia maldición. Ellos, que habían hecho un esfuerzo para modernizar el country y llevar ese sonido más allá, sobre todo a través de unas ondas muy pop, se quedaron rezagados ante los nuevos fenómenos que emergían y que barrerían la escena. Eran los The Beatles. Tanta modernizar y un aire tan fresco suponía un verdadero desafío incluso para unos chicos que aspiraban a no quedarse atrás. Varias discusiones entre ellos y diferencias en sus destinos acabó separándolos. Lo que quedó es su música. Como siempre.