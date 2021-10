Chechu Salgado: “El cine quinqui es nuestro western”

Cine

Aunque el gran público español le pusiera cara ya en 2018, gracias a su exitosa participación en “Fariña”, Chechu Salgado (Sober, 1991) contaba con varios años de experiencia interpretativa en la televisión gallega (”Serramoura”) y se había graduado en la Escuela de Arte Dramático de Galicia. Después de contar también como triunfos sus apariciones en “Patria”, “La caza. Monteperdido” y “Servir y proteger”, el joven actor gallego ha estrenado “Las leyes de la frontera”, a las órdenes de Daniel Monzón. “Es un director al que le gusta estar muy encima del proceso creativo, de la construcción de los personajes. Durante el confinamiento, cuando no sabíamos todavía cuándo podríamos empezar a rodar, se encargó personalmente de organizar reuniones semanales de Zoom con todo el elenco para diseñar los personajes. Ha sido una gran experiencia”, explica el actor a LA RAZÓN.

En su segunda incursión en la gran pantalla (participó en “María Solinha”, en 2020), y rodeado por otros dos casi neófitos en el asunto como Marcos Ruiz y Begoña Vargas, Salgado interpreta a Zarco, quizá el líder de la banda y, a ciencia cierta, el personaje más estrictamente quinqui de “Las leyes de la frontera”: “Mi acercamiento al cine quinqui, más allá del cine de Eloy de la Iglesia que descubrí después, fue a través de un cómic. Cuando era chaval, me llamó la atención alguna que otra historia quinqui que encontré en “El víbora”, la revista de tebeos. A partir de ahí, me fui metiendo más en el asunto y acabé entrando también en el cine”, añade sobre su acercamiento a esa España que se quedó fuera de la fiesta de la Democracia y vivía “Deprisa, deprisa”: “Daniel (Monzón) nos ponía deberes, y se aseguró de que conociéramos bien el contexto antes de empezar a rodar la película”, concreta un Salgado que, como su director, también opina sobre el propio género: “El cine quinqui es un poco nuestro western. Quizá por esa manera de entender que la muerte está cerca que tiene”.

Chechu Salgado en el Festival de San Sebastián, donde presentó "Las leyes de la frontera" fuera de concurso FOTO: ATRESMEDIA

El mejor regalo de Navidad

Cuenta Salgado, entre entrevista y entrevista para unos medios que han visto en los tres protagonistas de “Las leyes de la frontera” un futuro prometedor, que la noticia de su selección para la película se la comunicaron unos días antes de la Navidad de 2019: “Después de hacer los cásting e irlos superando, me llamó mi representante y me dijo que ya teníamos una respuesta. Yo acababa de volver a Galicia para estar en Navidades con mi familia y le expliqué que, fuera lo que fuera, no me lo dijera hasta que pasaran las fiestas”, recuerda con humor el intérprete. Por suerte, todo se desarrolló con éxito para Salgado y pudo ponerse en la piel de un Zarco que, al contrario que él en su día a día, lleva la melena al viento: “Antes de la pandemia, el plan original era dejarme el pelo largo de manera natural, pero con todos los cambios que hubo lo que luzco finalmente en la película es una peluca. Pasada la primera semana, en la que estás un poco incómodo, luego ya ni la notas. Podría vivir con ese pelazo sin problema”, añade.

Bromas aparte, y después de un rodaje cargado de acción que puso “a prueba” la resistencia del actor, como él mismo cuenta, Salgado quiere seguir haciendo cine sin dejar el teatro, que le ha dado, si cabe, tantas alegrías como el séptimo arte. Y si los robos y las sorpresas en la película están a la orden del día, ¿se puede intentar asaltar la taquilla contra Almodóvar y la Palma de Oro del Festival de Cannes? “Para nosotros no es competencia, es un honor. Coincidir con dos buenas películas en la cartelera solo puede ser una buena noticia, la de encontrarnos en una situación en la que todo el mundo se está animando a estrenar y la gente quiere volver a los cines. Espero que poco a poco esto sea lo normal y el dilema no esté en si ir o no al cine, si no en qué ver”, se despide Salgado.