Y en Roma también le cantan y le bailan a los muertos

En México las fiestas de los muertos no es triste, no es llorar la ausencia del ser querido, es acercarse a ellos como si estuvieran vivos y para ello se crean altares maravillosos. A los que nos dejaron se les baila, se les canta y se les alimenta con aquello que les gustaba en vida.

El 2 de Noviembre es cuando el alma de los difuntos está aquí con nosotros.

Los teotihuacanos y los mexicas tenían diferentes rituales para sus muertos, los primeros utilizaban a los perros xoloescuintles para iluminarles el camino al otro mundo y los enterraban con el difunto. Los mexicas pensaban que la vida del muerto podía tener diferentes caminos, por dar un ejemplo, a los que su muerte estaba relacionada con el agua, se tenían que acercar al Dios de la LLuvia, el Dios Tláloc, otra creencia se basaba en llevar cerca de Huitzilopochtli , Dios de la Guerra y Patrono de los Mexicas, a aquellos que habían tenido alguna relación con la guerra, el mismo destino tenían las mujeres que morían durante el parto. Otro destino para los muertos de la época era para los que dejaban este mundo por muerte natural, a ellos los acercaban a Mictlán, un lugar oscuro y sin salida, otra costumbre era para los niños muertos que no habían sido consagrados y ellos iban a Chichihuacuauhco. Hay un sinfín de tradiciones y leyendas sobre los muertos en México, pero sin lugar a dudas, una tradición centenaria y muy enraizada en tierras mexicanas. Cabe destacar, que crear altares a los muertos es aún una tradición que se conserva hasta nuestros dias y son los rincones más preciados y más cuidados por los mexicanos. Pero esta preciosa costumbre no se ha quedado solo en tierras mexicanas, hace tiempo que en diferentes lugares del mundo también se festeja a los muertos a la manera más tradicional mexicana y lejos de llorarles, delante de los altares de los difuntos, se les baila, se les canta y “se comparte la comida con ellos” sintiendo que su alma, precisamente, el día 2 de Noviembre está aquí con nosotros.

Un altar de muertos en el Instituto Cervantes de Roma

Así se vivió en el Cervantes de Roma el dia de los muertos FOTO: Instituto Cervantes

Estamos en Roma, el 2 de Noviembre para ser exactos y en la sede del Cervantes, en el salón principal nos encontramos un verdadero altar de muertos, con las fotos de algunos difuntos, velas, calaveras, flores de cempazuchitl, bordados mexicanos, un plato con algún dulce seguramente... y “haciendo guardia”, algunos esqueletos vestidos de China Poblana, de Chiapaneca, de Veracruzana y también uno de Mariachi. Sí, es todo correcto, pero no estamos en México, estamos en Italia, en la sede del Cervantes de España y el olor a fiesta de muertos es real. De fondo se escuchan las lecturas de algunos fragmentos de una de las obras de Octavio Paz: “Todos los santos, día de muertos” capítulo del texto “El laberinto de la soledad”, sigue la de Xavier Villaurrutia; lectura del poema la “Décima muerte” y terminan con la de Gutierre Tibón: lectura del texto “San Gabriel Chilac”. Sí, esto está pasando aquí en pleno centro de Roma. Juan Carlos Reche, Director del Instituto Cervantes en Roma, comentó a La Razón :” La Profesora Marta Patiño colaboradora del Cervantes, nos ofreció unirnos a las celebraciones mexicanas de los muertos y nos apuntamos creando algunas actividades en nuestra sede principal y en la Sala de Arte de Piazza Navona. La Embajada de México nos incorporó también a su programa del día de muertos mayor ” El altar de muertos está dedicado a Rafael Alberti y María Teresa León uniéndolo así a la exposición del autor expuesta en la sala de arte llamada “Exiliarte”.

Dentro de las actividades del día de los muertos se organizó una tertulia y un encuentro literario en donde se explicó la ofrenda y el altar se leyeron algunos textos y como no podía faltar probaron el Pan de Muerto al final.

El altar de muertos en la sede del Cervantes en Roma FOTO: Instituto Cervantes

Por la tarde en la sede de la Embajada de México en Roma, el programa consistió en una muestra de cómo los mexicanos se transforman en Catrinas y Catrinos y danzan y cantan a sus muertos. El Embajador mexicano Carlos Garcia de Alba subrayó en su discurso durante la fiesta del 2 de Noviembre que: “Paradójicamente, el Día de los Muertos es la fiesta de la vida, una de nuestras tradiciones en la que se invita a nuestros queridos difuntos a regresar y a compartir con nosotros aquello que les gustaba, lo que comían, les colocamos aquellas cosas que les gustaba y también hablamos con nuestros muertos, les pedimos consejo, ayuda, los escuchamos, comemos y bebemos con ellos” . Invitó a los italianos a crear el altar de sus muertos para celebrar anualmente al puro estilo mexicano, el encuentro con los que nos han dejado. A esta celebración no solo se unió el Instituto Cervantes, la Academia Española también colgó en su web el programa en apoyo a esta tan particular celebración.

Al parecer esto va a ir in crescendo. La Chef mexicana Diana Beltrán, fundadora y pionera de la comida mexicana en Italia con su Restaurante La Cucaracha y el Take away Maybu, comentó a La Razón sobre el evento que organizaron por primera vez por la fiesta de los muertos “El lugar que elegimos fue la discoteca abierta Largo Venue, asistieron mil trescientas personas sin contar a los más pequeños. Fue precioso ver a los italianos vestidos de catrinas y catrinos y queremos que el año que viene sea aún más grande” Sobre lo que piensan los italianos de como se toman los mexicanos la muerte Diana afirmó que “Al principio están un poco horrorizados y se preguntan el por qué en un día tan triste los del otro lado del Atlántico están de fiesta e inclusive contentos” a lo que la chef les explicó que “ En el dia de muertos los mexicanos celebran la vida”.

Federica vestida de Catrina y la Chef mexicana Diana Beltrán FOTO: Alicia Romay

Las impresionantes Catrinas

Claudia Ramírez, Fundadora y Presidenta de la Asociación Amar a México cuenta que hace cinco años decidió organizar desfiles de catrinas en Italia, el personaje símbolo de la muerte e icono del día de los muertos. El personaje es el de una mujer esqueleto que porta una amplia pamela estilo francés sobre sus “huesos”. El mensaje de este personaje es “la muerte iguala a todos ya sean ricos o pobres”.

Una de las catrinas protagonistas en la fiesta de los muertos en la embajada la protagonizó Federica, una mujer italiana que ha vivido en México y que para ella ha sido un honor haber sido elegida para vestirse de Catrina no siendo mexicana, y más aún, el portar uno de los vestidos más espectaculares que desfilaron la noche del 2 de noviembre en Roma. El sombrero de ala muy ancha es alusivo a la imagen de José Guadalupe Posadas, el grabador, ilustrador y caricaturista mexicano, célebre por sus dibujos de escenas costumbristas, folclóricas, de crítica socio-política y por sus ilustraciones de «calacas» o calaveras que entre ellas se encuentra La Catrina. El sombrero representa la clase social de los franceses de la época con los indígenas. El color morado del vestido es alusivo a la muerte y el color naranja del adorno representa la flor de cempazuchitl que adorna y aromatiza el lugar durante la presencia del ánima cuando nos visita y que al marcharse, lo hará contenta. En la parte inferior de la falda, se aprecia la ilustración del mismo ilustrador de lo que fue su primera catrina. La otra catrina representaba la mariposa Monarca ya que estamos en el periodo en el que llegan a los santuarios para refugiarse en una parte del estado Michoacán. El diseño es de Ricardo Soltero, un artista mexicano que vive en Los Ángeles que participa en el evento Hollywood Forever. La celebración más importante en USA por el día de los muertos. Esta vez sí fue una mexicana la que ha tenido la suerte de representar a la mariposa monarca, Lorena Varela de la Ciudad de México y residente en Roma no podia casi articular palabra de lo emocionada que estaba al representar algo tan mexicano en el dia de los muertos en la representacion diplomática en Italia, “La verdad es un orgullo, porque damos a conocer nuestras raices y nuestra cultura y que mejor que en el dia de los muertos, no lo puedo explicar con palabras” confirmó emocionada.

El Son de la Negra, el Jarabe Tapatío ...

No podían faltar los mariachis y los bailes más típicos en un dia tan especial. Sí, estamos en la capital de Italia, lejos de México pero no por ello dejamos de festejar un día tan importante y además a la manera más tradicional. Susana Moraleda Guerrero nacida en la capital mexicana, es la directora y coreógrafa del Ballet Folclórico Mexicano Los Rancheros que lo fundó en 1977 en Roma. Nos cuenta que cerca de trescientas personas han pasado por su escuela y comenta que: " hay mexicanos que nunca habían bailado, pero al estar tan lejos de nuestro país, surge la nostalgia y quieren aprender nuestro folclore” Para la fiesta de los muertos, preparó algunos de los bailes más típicos de la celebración : La Llorona, La Negra, La Sandunga y El Jarabe Tapatío entre otros.

La fiesta en Roma continúa mañana 5 de Noviembre en la Piazza del Popolo

La fiesta de muertos a la mexicana continúa mañana en Roma FOTO: Instituto Cervantes

El “Floreado de una reata” será una de las exhibiciones del último festejo con sabor mexicano por el día de los Muertos en Roma. El mariachi “Romatitlán” seguro que entonará México Lindo y el Son de La Negra, las canciones mexicanas que ponen la piel de gallina siempre y es porque al oír los primeros acordes, los mexicanos saben que arranca “la pachanga”. Sí, es así, aquí no quieren cerrar este tan especial primer festejo a los difuntos. La cita es en la Piazza del Popolo a las 18.00 hrs. , pasearán por la Vía di Ripetta, Vía della Scrofa, Largo Giuseppe Toniolo, Via della Rosetta, Piazza della Rotonda (Pantheon de Agrippa) , Vía de la Minerva, Via della Palombella, Piazza di Sant Eustachio, Via degli Staderari, Corso del Rinascimento, Corsia Agonale hasta llegar al Instituto Cervantes en plena Piazza Navona. Uniros si queréis vivir algo especial.

Estarán presentes las impresionantes Catrinas y Catrines entre otros personajes muy pero muy mexicanos.