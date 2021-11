Crítica de “My Hero Academy: misión mundial de héroes”: el “bueno” en apuros ★★★☆☆

Cine

Dirección: Kenji Nagasaki. Guion: Yousuke Kuroda (Manga de Kôhei Horikoshi). Japón, 2021. Duración: 104 minutos. Animación.

Intentemos no confundirnos, porque esto tampoco se trata de Marvel aunque el manga líe también lo suyo y a veces parezcan algunas películas iguales: la presente es la tercera, y no menos buena, película basada en el cómic de Horihoshi y donde los héroes que velan por la seguridad de la Tierra se enfrentan a una organización, Humanize, que, bajo un manto de buen rollito, pretende destruir a los poseedores de dones de todo el planeta para controlar el mundo. Por eso han plantado bombas especiales y así aniquilarlos desde Francia a Japón, pero, no se asusten, la que a España le pillaba más cerca era la de Portugal. A estas, Deku, nuestro protagonista, se transforma en el criminal más perseguido del país mientras forja una amistad de lo más bonita con un ratero. Pues eso, otro anime trepidante, mega colorido e histérico con chicos y chicas disfrazados de la manera más estrafalaria que imaginar puedan.

Lo mejor

La amistad que se forja entre ambos protagonistas y las escenas de mega acción

Lo peor

En el fondo, es más de lo mismo, un villano que quiere controlar nuestro mundo