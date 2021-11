L’Alternativa: el mejor cine independiente se cita en Barcelona, y en formato híbrido, para su 28ª. Edición

Cine

Una señora, en edad próxima a la jubilación, le cuenta a una pantalla que deberá alquilar una de las habitaciones de su piso debido a la falta de ingresos en la que vive desde su viudedad. La cámara permanece atenta, pero no interrumpe el relato ni cuando aparece un visitante con pretensiones de convertirse en inquilino. “Aquí es que tenemos algún marroquí, e indio, entonces conozco un poco cómo es vuestra comida”, le dice la señora al inquilino, inmigrante subsahariano recién llegado. La escena, entre la costumbre y lo surreal, es una de las tantas estampas que pueblan “Magaluf Ghost Town”, la maravillosa película de no-ficción de Miguel Ángel Blanca que inauguró la 28ª. Edición del Festival l’Alternativa de Barcelona, que celebra lo mejor del cine independiente nacional e internacional.

Además de la película de Blanca, y las buenas críticas que ha despertado, el festival acogerá el estreno catalán de la multipremiada “All Light Everywhere”, de Theo Anthony, que se pudo ver en Madrid en el marco del DocumentaMadrid y que tuvo su estreno mundial en el pasado CPH:DOX de Copenhague. Anthony, entre la reflexión y el ensayo fílmico, hace imagen sus pensamientos sobre el poder de la imagen, a partir de cómo vemos las cosas y cómo una simple cámara en las intervenciones policiales pudo cambiar la percepción entera de un estamento, o del mismo pacto social. En esa misma línea de acercar a Barcelona los mejores trabajos de no-ficción del globo, también podrá verse “Dark Light Voyage”, dirigida por Eva Cadena y Tin Dirdamal, y que después de verse en IDFA acercará a la ciudad condal la historia de un padre, su hija, y la investigación de un crimen cometido por un viejo amigo en Vietnam.

Después de cinco años y más de 200 horas de grabación, Aitor Merino presentó su "Fantasía" en la sección documental del Festival de Málaga FOTO: SURIA

Ilustres del nuevo documental patrio

En cuanto a la sección nacional, en la que se darán cita las películas de producción española, cabe destacar la presencia de “Del otro lado” (Iván Guarnizo), que se estrenó en el pasado Festival de Málaga con muy buena acogida, la extraordinaria “Fantasía”, de Aitor Merino o “La primera mujer”, de Miguel Eek. Este último, justo el día de arranque del festival, que se extenderá hasta el próximo 28 de noviembre en formato físico pero hasta el día 5 de diciembre gracias a la colaboración con Filmin, atendía a LA RAZÓN: “Mi relación con l’Alternativa viene de lejos, como espectador y como cineasta, porque siempre ha estado presente en mi carrera”, explicaba recordando obras pasadas como “City of the dead” o “Vida y muerte de un arquitecto”.

En su nueva película, pero no la última ya que se encuentra ahora mismo ultimando “Amílcar”, Eek sigue a una mujer que está a punto de recibir el alta de un centro de internamiento psiquiátrico. “La primera mujer” del título, aquí Eva, es una ex drogodependiente que perdió la custodia de su hijo y su principal anhelo es poder sanar para reencontrarse con él, pese a las dificultades que implica. Bebiendo del documental más clásico, pero mezclándose con técnicas de narración más poéticas, semejantes a la edición contemporánea, Eek consigue construir un relato vibrante y no condescendiente sobre la convivencia con las enfermedades mentales: “Cuando iniciamos el rodaje, nuestra idea era hacer algo más general, pero entonces conocimos a Eva. Quizá la salud mental no estuviera encima de la mesa de la opinión pública como ahora, pero es una crisis de la que se nos viene avisando durante décadas”, explica el director.

Además de los citados, y por si fuera poco, en el marco de l’Alternativa se proyectará la “City Hall” de Frederick Wiseman, presentado en Venecia y uno de los documentales del año según la crítica independiente estadounidense. A ello, hay que sumar la siempre cuidada sección de cortometrajes del festival y la presencia de dos de las películas que apuntan a todo en la temporada de premios española: “Libertad”, de Clara Roquet, y “Seis días corrientes”, de Neus Ballús.