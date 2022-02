Premios Goya: “Valentina”, una polémica laboral y el filibusterismo en la animación española

Aunque la palabra, y su uso más normativo, venga de la expresión sajona, el filibusterismo se define como la obstrucción parlamentaria. Esto es, cuando sus señorías comienzan a hablar alargando sus discursos, bien para alargar el plazo de una votación o bien para simplemente provocar algún daño electoral en sus rivales políticos (ausencia de quórum, por ejemplo). Ello ha derivado en una simplificación: en el argot popular, es “dar la chapa”. Hasta tres veces sonó la canción que “echa” del escenario a los ganadores del Goya el pasado sábado cuando Chelo Loureiro, directora acreditada de “Valentina”, recogió el premio a la Mejor Película de Animación. El discurso de la ganadora, que pese a alargarse ni siquiera dejó tiempo para que los demás recogedores pudieran acordarse de los suyos, fue objeto de mofa en las redes sociales y, hasta ahí, se creía que llegaría el asunto.

Pero no ha sido el caso. Desde que se anunció el fallo de los académicos, y ya con más fuerza a lo largo del domingo, fueron varios los trabajadores y miembros del equipo que denunciaron las presuntas prácticas deshonestas de Loureiro. Según un comunicado lanzado el mismo día de la ceremonia de los Premios Goya, un grupo de trabajadores argumenta que la cineasta “se ha atribuido una dirección cinematográfica que no ha realizado”, y que no llegó a “realizar dicha dirección, siendo sus únicas labores conocidas el haber sido guionista de la obra junto con Lúa Testa, el haber puesto la voz del personaje de la Abuelo y el ejercer el papel de producción ejecutiva”, se podía leer.

Como algunos estáis pidiendo más información acerca del comunicado de prensa que hemos enviado esta semana a muchos medios, me dispongo a ampliaros más información. — RaquelRL (@mayarazee) February 13, 2022

En redes sociales como Twitter, la polémica ha seguido aumentando por el eco de varios personajes relevantes de nuestro cine, que han dado cobijo a las acusaciones de profesionales como Raquel Rodríguez, interlocutora designada por los trabajadores: “Nos parece una falta de respeto gravísima, también, hacia el resto de profesionales del mismo sector que sí se han ganado esos títulos por su trabajo y esfuerzo; pero en particular hacia sus propios trabajadores”, tuiteaba en un hilo que se ha vuelto viral, y en el que también destacaba: “Como bien aclaramos en el documento enviado a la prensa: Se puede entender perfectamente que, durante la promoción de un largometraje, la mención al equipo que lo ha hecho posible pase a un segundo plano (ya que la propia promoción de la obra es lo importante). Pero también creemos que: realizar estos actos de invisibilización, que consideramos son de caracter personal, desvirtúan completamente la profesionalidad de Chelo Loureiro”.

La polémica alrededor de “Valentina”, a la que Loureiro todavía no ha dado respuesta oficial, agrava todavía más si cabe la situación de prestigio y publicidad en el sector de la animación española, que el año pasado solo pudo contar con un largometraje entre las películas nominadas y, por cuestiones técnicas, dejó este año fuera de la carrera por el Goya a “D’Artacán”, celebrada en taquilla y con muchas opciones para ser, al menos, una de las nominadas.