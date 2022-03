Libros de la semana: del mejor estudio del estoicismo a la biografía autorizada de Carmen Balcells

“Carmen Balcells, traficante de palabras”: entre el poder y la excelencia

Carme Riera brinda una excelente semblanza de la fundadora de la célebre agencia literaria y difusora del «boom» hispanoamericano

★★★★★

Por Jesús Ferrer

Narrar una vida no implica una extrema objetividad, aunque se supone cierta cómplice admiración hacia el biografiado. Lo más importante es contar con una rigurosa documentación, un sentido crítico e implicación con la materia analizada. Todo ello lo reúne sobradamente la obra de Carme Riera, quien traza aquí el recorrido vital y profesional de la que fuera gran defensora de los derechos de autor y fundadora de una mítica agencia literaria.

Esta exhaustiva biografía perfila acertadamente la irrepetible personalidad de tan singular mujer: enérgica y voluntariosa, amiga de sus amigos, temible contrincante profesional, entre el exabrupto y la generosidad de trato, contumaz protectora de «sus» escritores y hábil empresaria cultural. Conocedora del complejo mundo del libro, aunó la perspicaz comercialidad con la excelencia literaria y la gestión administrativa con el buen gusto crítico. En estas páginas se desgranan asuntos como su protagonismo en la gestación del «boom» hispanoamericano, su magisterio en la formación de jóvenes agentes literarios, las circunstancias familiares, los entresijos empresariales de tan singular iniciativa sociocultural o el retrato de los más destacados editores con los que ella trató.

El motor de una vida

No faltan anécdotas, como la del soneto que le envía el también editor Gonzalo Pontón a Carmen en agradecimiento por el regalo que esta le hizo por su cumpleaños, así como su divertida respuesta. Sin obviar testimonios, como el de su hijo: «La obsesión por el poder fue uno de los motores de la vida de mi madre». Con una identificación con la biografiada –«Balcells me cambió la vida»–, Riera dice que «ningún agente ha defendido de manera más enconada y más decidida a sus escritores ni ha luchado más para que los contratos entre escritores y editores no supusieran una cadena perpetua para los primeros». Amenidad y rigor documental conforman esta biografía.

▲ Lo mejor

La amena narratividad con la que se indaga en el personaje biografiado

▼ Lo peor

Nada realmente a destacar en una tan exhaustiva y minuciosa semblanza