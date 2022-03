Crítica de “La peor persona del mundo”: Julie, o la generación perdida ★★★

Dirección: Joachim Trier. Guion: Joachim Trier y Eskil Vokt. Intérpretes: Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie, Herbert Nordrum. Noruega, 2021. Duración: 128 minutos. Comedia dramática.

¿Acaso “La boda de mi mejor amiga” no era, en cierto modo, un estudio de personaje? ¿Acaso no lo era, casual redundancia titular, “La boda de mi mejor amigo”? Aunque haya sido especialmente denostada por la crítica, la comedia romántica esconde estupendos personajes femeninos, modelados según un arquetipo clásico que, desmitificado o pervertido, ofrece respuestas ambiguas y complejas a lo que significa vivir encerrado en un rol de género. Así las cosas, Kristen Wiig y Julia Roberts forman parte del árbol genealógico de la Julie de la excelente Renate Reinsve en “La peor persona del mundo”. El noruego Joachim Trier no ha hecho más que europeizar la (a veces aparente) frivolidad del género sin renunciar a una intermitente ligereza en el tono que le es propia.

Una puesta en escena más “cool”, que se permite sus desvíos estilísticos (congelar el tiempo en una escena, entregarse a unas setas alucinógenas en otra); una estructura literaria, en doce capítulos, con prólogo y epílogo; oportunas menciones al #metoo y la cultura de la cancelación; y una subtrama capital que otorga una pátina de drama melancólico al conjunto, son algunas de las estrategias que Trier utiliza para reinterpretar sus modelos norteamericanos, al tiempo que convierte a Julie en una especie de portavoz de la confusión de la generación ‘millenial’, siempre debatiéndose entre la obligación de hacer cosas que reafirmen su identidad sin saber muy bien qué lugar ocupa en un mundo en permanente estado de demolición.

La película parece tan impaciente e indecisa como la propia Julie, que cambia sus apetencias profesionales -de la medicina a la psicología, de la psicología a la fotografía, de la fotografía a la escritura- con tanta impulsividad como de pareja. Las mejores secuencias -la noche de fiesta en la que Jule conoce a Eivind, tan desnortado como ella- son aquellas en las que Trier se apropia, de una forma cálida y empática, de los mecanismos de la comedia romántica, aunque la película no acaba de beneficiarse de su episódica arquitectura narrativa. Julie es un personaje demasiado opaco para representar a una generación, por mucho que la luminosidad narcisista y atolondrada de Renata Reinsve la convierta en una mujer carismática, capaz de navegar por un filme que esconde sus inconsistencias en una innegable fluidez narrativa.

Lo mejor

El excepcional trabajo de Renata Rainsve, mejor actriz en Cannes, y los momentos en que Trier asume que está trabajando con los motivos narrativos de la comedia romántica.

Lo peor

Sus aspiraciones de retrato generacional son más bien superficiales.