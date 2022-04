Cuando Bonaparte pasó a ser Napoléon en cómic

La controvertida biografía de Napoléon Bonaparte, pese a ser tan estudiada, presenta las suficientes lagunas como para convertirlas en terreno fértil para la imaginación novelesca. Eso es lo que sucede con un extraño episodio que vivió el entonces joven general el 12 de agosto de 1799. Fue ese día cuando decidió pasar una noche en el interior de la pirámide de Giza. De lo que ocurrió dentro de esa construcción egipcia no se sabe nada. Los hombres del militar le preguntaron cómo había sido esa experiencia. «Aunque os contara lo que he vivido, no me creeríais», dijo Bonaparte. Ese hecho sirvió para que el escritor Javier Sierra escribiera una de sus novelas más conocidas y leídas, «La pirámide inmortal» que ahora da el salto al mundo del cómic.

Norma Editorial es la encargada de publicar esta adaptación con guion firmado por Salva Rubio, dibujo de Cesc Dalmases y color de Roger Sorroca. Estamos, como dijeron ayer sus responsables en rueda de prensa, acompañados del mismo Javier Sierra, ante «una superproducción del cómic español» con siete años de dedicación por parte de sus autores.

«Ellos han tenido libertad y tiempo como creadores para hacer este cómic iniciático», dijo feliz Javier Sierra sobre su primera incursión en el mundo de las viñetas. Para él ha sido un proyecto incial porque su andadura en el mundo de las letras empezó precisamente escribiendo y dibujando sus propios tebeos. «Uno de mis primeros impactos como lector fue Astérix y de ahí pasé a Iznogud, Tintin, Spirou y Fantasio y, sobre todo, Blake y Mortimer. De ellos me gustaba especialmente “El misterio de la gran pirámide”», aseguró. Fue precisamente la lectura de estos álbumes, clásicos del tebeo francobelga, que Sierra empezó a idear «mi primer libro. Tenía catorce años y escribí algo que ahora no permito que se publique, no se lo daría a leer ni a mi madre: “Historias de esa cosa llamada ovni” y que se basaba en “Historias de aquí” de Forges». Ante el resultado final, tras ver las páginas de «La pirámide inmortal», Sierra reconoció que «muchos directores de cine, de aquí y de fuera, solo leen cómic. Ahora podrán inspirarse ante lo que es la gran superproducción del cómic español».

Salva Rubio es uno de los responsables de esta superproducción y reconoció que «cuando te regalan un personaje gigante como es Napoleón en Egipto, te sientes como David Lean cuando tuvo que rodar “Lawrence de Arabia”. Quiero que los lectores del libro reconozcan lo que hizo Javier Sierra, siendo tan ambiciosos como lo es él cuando escribe sus novelas. Ha sido una aventura irrepetible y para un creador es emocionante tener esta arcilla para poder edificar pirámides».

Portada cómic Javier Sierra La Pirámide Inmortal FOTO: La Razón La Razón

El lápiz de Cesc Dalmases ha sido el encargado de traducir en imágenes las palabras de la adaptación de Rubio. «Me interesaba esta historia. En esos momentos todavía estaba trabajando en “Victus”, pero en esta propuesta era todo muy meloso con aire de superproducción», dijo el dibujante quien ha querido plasmar su estilo más personal, «algo que me han dejado hacer. He disfrutado haciendo los personajes como quería». Pero para ello también ha querido ser muy riguroso en los detalles, tanto sobre los personajes como sobre los escenarios de la historia en Francia y Egipto. Todo ello han sido, en el caso de Cesc Dalmases, «tres años de producción con una pandemia por medio. Hemos podido ir trabajando lentamente».

El color que ha puesto Roger Surroca en cada una de las páginas es, según definió Sierra, «de una gran precisión. Él ha ido poniendo los efectos especiales que necesitaba el cómic». Surroca reconoció que ha intentado «llevar al lector a la ambientación y al escenario de la novela, diferenciando entre la luz francesa y la luz egipcia».

Sierra ha trabajado con los autores de la adaptación de «La pirámide inmortal» tratando de que «las cosas fueran muy fieles a la realidad. Por ejemplo, quería que estuviera la cartelería de la casa más antigua de París. Hemos respetado la geografía».

Tal vez para muchos lo más llamativo sea el aspecto de un Napoléon que en aquel momento solamente era Bonaparte. No es el hombre del pelo corto y aspecto legendario pintado por Jacques-Louis David. Dalmases le ha dado «un aspecto más juvenil, con melena y barba, como si fuera un Indiana Jones».

El secreto de dormir en una pirámide

Javier Sierra puede presumir de haber dormido, al igual que en su día Napoleón Bonaparte, en el interior de la mítica gran pirámide egipcia. Sin embargo, cuando se le preguntó cómo logró tan peculiar hazaña, ayer no quiso dar detalles de lo que definió como «una experiencia alegal. Fue en 1997 y era un periodista que buscaba un reportaje. Lo pasé tan mal que no escribí nada. Lo hice mucho tiempo después para exorcizar esos fantasmas».