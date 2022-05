“La edición española del Vive Latino estará en el top 5 de los festivales nacionales”

Antón Carreño lleva la música en la sangre, y prueba de ello son las numerosas bandas que han pasado por los conciertos que ha promovido a lo largo de más de 20 años dedicados a la música. Su propio hijo es guitarrista del popular grupo Taburete. En esta ocasión co dirige, a través de Nautalia Live, un proyecto apasionante y nunca visto en España: la primera edición española del festival mexicano ViveLatino (VL), que se celebrará en Zaragoza los próximos 2 y 3 de septiembre, con 4 escenarios y 36 artistas como Love of Lesbian, Mon Laferte (en su primera actuación en España), Molotov o Leiva, entre otros.

¿De dónde viene el VL?

En 2018 se crea Nautalia Live. Después de investigar nos fijamos en un festival, Vive Latino, con un talento puro pop rock, indie y rap, pero en español. En México lleva 23 ediciones y más de 800 bandas. Nacho Royo, nuestro socio y codirector del festival y representante de OCESA en España, nos propuso acometer este proyecto y desde el principio hubo muy buena sintonía. VL ya había intentado expandirse en otros países de Latinoamérica, pero el salto a Europa era mucho más atractivo. Quisimos estrenar el festival en 2020, pero por la pandemia no pudimos hacerlo. Pero a pesar de esto, el compromiso de las bandas y los asistentes que van a pasar por el VL en España ha sido total. A falta de varios meses tenemos vendidas varios miles de entradas.

¿Cómo se gestiona un festival de música desde una agencia de viajes?

Nautalia no es una agencia al uso, y tiene objetivos que se salen de la línea de negocio típica, estrategia que siempre ha impulsado Rafael García Garrido, CEO de Nautalia. Gracias a mi experiencia de 20 años en grandes festivales había dos opciones: crear un festival o traer uno ya creado. Cuando se presenta la oportunidad del VL no lo pensamos dos veces. Es ambicioso pero, a la vez, con la seguridad de acometer un proyecto de éxito y con gran recorrido. Una de las cosas más importantes del VL es el entusiasmo y confianza que deposita el talento que participa en el festival. En México la participación es bienal, y todos quieren repetir. No es fácil hacer una primera edición, pero es que el VL no es nuevo, tiene 22 años de historia. Tenemos 5 países representados, con gente inédita en España, como la chilena Mon Laferte. Los artistas que componen nuestro festival son, en su totalidad, de primera linea, y eso nos enorgullece.

¿Por qué en Zaragoza?

Tras el parón por el covid las bandas han comenzado sus giras y festivales desde cero y a la vez, y vimos la posibilidad de estar en la cuarta ciudad de España, con un recinto perfecto. También hay una relación inmejorable con las autoridades locales, a través del alcalde de Zaragoza y su videalcaldesa, y del Gobierno de Aragón. Cuando les expusimos el proyecto lo tuvieron claro al ser un evento internacional. Ahora ya es un proyecto de la ciudad de Zaragoza. El espacio de la EXPO en Zaragoza es inmejorable, por localización y logística. Pero sobre todo, lo importantes es sacar un gran festival fuera de Madrid y Barcelona, que están saturadas de estos eventos.

¿Y las fechas?

VL se celebrará los días 2 y 3 de septiembre, sin estar pendiente de otros festivales. Queremos centrarnos en sacar un buen festival y estas fechas son las ideales, porque será el broche de oro a la temporada de vacaciones y de festivales. Además, en Zaragoza es la mejor época, con calor pero no excesivo, agradables rachas de viento y noches mágicas.

¿Cómo se complementa VL, aparte de lo musical?

En todo festival hay una oferta de ocio y cultura paralela a la música. Obviamente no es lo central, uno no va a un festival a subirse a una noria, pero hemos concebido un espacio para que haya oferta musical de más de 12 horas y una oferta cultural que va desde pintura urbana a performances propias del VL México y un largo etcétera, sin desvirtuar la esencia del festival. VL no es un festival al uso y va a sorprender. La parte escénica también es clave. Habrá 4 escenarios que pueden parecer sencillos, pero que van a contar con el mejor sonido y, además, con una aportación lumínica y unos juegos de pantallas nunca antes vistos en España.

¿Es un festival para familias?

Concebimos el cartel como algo serio y con experiencia. La banda más joven es Taburete, pero queríamos un cartel de calidad que atraiga a gente de un rango de edad amplio, por lo que esperamos que los padres vengan con sus hijos a enseñarles cómo suenan sus ídolos en directo. No es una buena noticia, pero finalmente Bunbury no podrá actuar, en su ciudad natal, como estaba previsto. Hubiera sido el broche de oro a su dilatada y exitosa carrera.

¿Qué me dice de los patrocinadores?

No queremos que el festival se convierta en un escaparate de marcas. Queremos que ellos también tengan su experiencia del ViveLatino y hagan suyo este festival. Es una filosofía que choca en un inicio, pero que si se interioriza aporta mucho más al festival y a los sponsors. Pretendemos así que todo sea más auténtico y perdure.

¿Qué espera del futuro?

Hay 5 ediciones del VL por delante. Iremos de menos a más. Ahora el objetivo es arrancar con fuerza y ganas por nuestra parte y por parte de las bandas. Queremos que estén a gusto, integradas en el festival. No que vengan, toquen y se vayan. Por eso hemos adaptado de la edición mexicana un estilo que permita disfrutar del festival a bandas, managers, promotores, etc. Esto lo tienen muy pocos festivales y el objetivo es lograr que la experiencia sea plena, también para ellos. Estamos seguros de que el VL será uno de los festivales del top 5 de España. Estamos aquí «porque el rock tuvo la culpa».