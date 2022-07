Muere el historiados Fernando García de Cortázar

El historiador y jesuita Fernando García de Cortázar ha fallecido en Madrid a los 79 años. Licenciado en derecho y Filosofía, y especialista en historia contemporánea de España, escribió más de 70 libros. Recibió el Premio Nacional de Historia en 2008 por “Pequeña historia de los exploradores”.

García de Cortázar nació el 4 de septiembre de 1942 en Bilbao y era miembro de la Real Academia de la Historia. Su patriotismo y lucha por los derechos civiles en el País Vasco le llevó a vivir una década con escolta por la amenaza terrorista.

Entre su extensa obra destacan “Historia del mundo actual (1945-95)”; “Breve Historia de España”, en colaboración con José Manuel González Vesga; “Los pliegues de la Tiara: la Iglesia y los papas del siglo XX”. “Historia del País Vasco”; “El nacionalismo Vasco”, “Diccionario de Historia del País Vasco”, “Álbum de la Historia de España”, “España 1900″ (sobre el 98), “Las palabras del Rey” o “Biografía de España”.

En una entrevista en LA RAZÓN el pasado mes de diciembre, García de Cortázar calificaba de “locura” intentar limpiar la historia de España. “La historia está hecha de luces y sombras, y la de España no es una excepción. Si ha engendrado tiranos y dictadores también ha dado personajes que no han sucumbido a las tinieblas y han sido leales a los fértiles valores del humanismo: reyes y poetas, músicos y artistas, ministros, pensadores, aventureros… de los que sentirnos plenamente orgullosos. Hoy impera la moda de juzgar el pasado según las coordenadas morales del presente. Y claro, eso no desemboca, únicamente, en la manía de derribar estatuas, sino que también nos aleja del conocimiento verdadero del pasado. Ningún gran personaje de la historia resiste la aplicación de las normas morales de nuestro tiempo”, aseguró en ese momento.