Obras : Rodrigo, Obradors, Vivaldi, Toldrá, Montsalvatge. Haendel, Guridi, García Abril, Granados y Falla. Intérpretes: Raquel Lojendio, Carlos Mena, Alicia Amo, Cristina Faus, Jone Martínez, Auxiliadora Toledano. Música: Camille Saint. Pianistas acompañantes: Javier Carmena y Julio Alexis Muñoz. Teatro-Auditorio de San Lorenzo de El Escorial, 6-VIII-2022.

Muchas butacas vacías, sin programa de mano en papel, sí con un QR que no funcionaba para muchos y que lo único que contenía eran piezas e intérpretes. Con un detalle mínimo en la web del llamado pomposa y ridículamente «Festival Internacional de Verano de El Escorial», cuando los artistas conocidos internacionalmente son solo Javier Camarena y Carlos Mena, con solo doce líneas y ni una biografía de los participantes….Comentaba en un amplio artículo publicado en estas páginas hace un par de días que el festival era penoso, empezando por el pobrísimo homenaje a Teresa Berganza, vecina adoptiva del pueblo. Era lógico que nadie de su familia acudiese y así fue. Pero es que no hubo ni unas palabras para un espectáculo bautizado como «Recordando a Teresa Berganza». Nada que la recordase salvo el repertorio y las miradas y besos al cielo de la sala de Auxiliadora Toledano, en un auxilio a la organización que hacía gala a su nombre.

Los artistas, abandonados por el escenario, entrando y saliendo de él junto al pianista cada par de las breves piezas, hicieron lo que pudieron, sin poder evitar que el citado «homenaje» resultase lánguido, mortecino. En una palabra, sin una pizca de gracia, de aquella que Teresa derrochaba a raudales. Solo un momento para el disfrute, el «Nisi Dominus» de Vivaldi que bordó Mena. Hasta la propina final, el «Canta y no llores» no podía haber sido elegida peor. Eso…. no llores. En una palabra, en la práctica se utilizó a Teresa para vender entradas y nada más. Muy triste, sí.

Teresa, perdónales…. que no saben lo que hacen. Señora presidenta de la Comunidad de Madrid, usted que no tiene un pelo de tonta, ya sabe lo que tiene que hacer. Espero que alguna institución sea capaz de brindarle a Teresa Berganza, una de nuestras figuras inscritas con letras de oro en la historia universal de la ópera, el homenaje que merece. Como tras tanta crítica, ácida pero justa, quiero ser positivo y aportar algo, aquí van ideas. El homenaje ha de realizarse con orquesta y un buen director. Ha de incluir a grandes artistas de su misma cuerda, como Elina Garança, María José Montiel o Nancy Fabiola Herrera, junto a otros que han sido alumnos suyos como Ismael Jordi, Gabriel Bermúdez o Ana Häsler o que han recibido sus consejos, como María Bayo. Y menciono estos nombres porque me consta que todos ellos estarían encantados de poder participar. Solo es cuestión de cuadrar agendas. ¿Será posible que ninguna institución–INAEM, Teatro de la Zarzuela, Teatro Real, etc– tome la iniciativa?