Rafael Azcárraga, la poderosa voz de Kratos en “God of War: Ragnarok”

Ya es de los jugadores de todo el mundo. “God of War: Ragnarok” debutó en PS4 y PS5 el pasado 9 de noviembre con un éxito abrumador, tanto de público como de crítica, que lo elevó hasta un 94 sobre 100 en la media de puntuaciones anglosajonas. Y, pese a todo lo que ese Fimbulwinter ha cambiado en la historia de Kratos y Atreus, más allá de críticas y análisis, hay algo que permanece inalterable: la voz del Fantasma de Esparta en español. Ese tono grave, inmediatamente reconocible como paternal y crudo es obra, en la versión española, de Rafal Azcárraga, actor de doblaje con décadas de experiencia en cine, televisión y videojuegos que ha encontrado en la franquicia divina un verdadero vehículo de emociones.

“Mi primer contacto con el personaje fue en el cásting, en el que solo nos daban una ilustración como referencia. Nada más. Hice la prueba y, por lo que sea, me eligieron. Yo desconocía totalmente en ese entonces quién era Kratos, por qué era importante y de qué juegos veníamos. No era consciente de la relevancia que iba a tener el juego”, recuerda simpático Azcárraga, versado desde hace años en las inflexiones de Die-Hardman en “Death Stranding”, Tormund Matagigantes en “Juego de Tronos” o el Emperador Palpatine en las nuevas películas de “Star Wars”. “Empecé a ser un poco consciente de la magnitud del trabajo cuando los compañeros más jóvenes me felicitaban por ello. Y ya, del todo, cuando asistimos a un evento de presentación del juego en la FNAC y allí había gente que quería hacerse fotos conmigo. Y era como: “Pero que yo no soy nadie”. Si acaso mi voz, ¿no? Han sido unos años increíbles”, explica.

Azcárraga, en el centro, en el evento de presentación de "God of War: Ragnarok" organizado por PlayStation y el Grupo Social ONCE FOTO: SONY

Una cuestión de tiempo

Azcárraga, que presentó esta semana la nueva entrega del videojuego junto al Grupo Social ONCE, poniendo en valor las opciones de accesibilidad de “God of War: Ragnarok”, valora también ese esfuerzo por parte de Santa Monica Studio y PlayStation: “Ya era hora. Creo que siempre vamos a llegar tarde, como industria y como individuos, a estas cosas, pero es de agradecer. Ya lo vimos en el último “The Last of Us”, pero es importante que las empresas se preocupen por ofrecer juegos para absolutamente todo el mundo”, explica. Así, el nuevo juego de la cosmogonía nórdica llega a presentar hasta 70 nuevos tipos de adaptaciones para personas con discapacidad, en lo que se espera se convierta en el nuevo estándar de los videojuegos de alto presupuesto.

“Casi siempre hacemos el trabajo de doblaje sobre imágenes sin terminar. Sin color, incluso, guiándonos por la voz original. En muy pocas ocasiones tenemos acceso a los rostros en captura de movimiento, que es cuando realmente nos podemos ayudar de las expresiones de los actores originales para adaptar”, explica el intérprete, que ha conseguido que, al menos entre muchos jugadores españoles, su “CHICO” sea tan icónico como el “BOY” de la versión original: “El 90% de las imágenes no las vemos. Pero es importante que la gente entienda, de una vez, que nosotros no tenemos que parecernos a la voz original, sino transmitir, interpretar y adaptar el mensaje que se está dando. No. Lo que tiene que ser más parecido al original es la interpretación, no el tono de la voz. Si buscáramos eso, seríamos imitadores”, añade reivindicativo.

¿Y qué opina el mismísimo Kratos sobre la trascendencia de la historia de padre e hijo perdidos en el invierno eterno, uno de los fenómenos globales más vivos de nuestro tiempo en la cultura? “Salvando las distancias de cada cual, hay una identificación posible tanto en Kratos como en Atreus. La grandeza de “God of War” es la grandeza de su historia. De lo que nos están contando. Por eso creo que ha podido tocar más fibras de las que le tocaría, en principio, a un videojuego. Y es novedoso, en una producción de ese calibre, que todo gire en torno a algo más emocional, más contenido, incluso en un juego con tanta acción”, se despide Azcárraga, que confiesa haber encontrado en los fans españoles de la saga una nueva familia.