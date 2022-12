Esta es la palabra más larga del castellano (y las 39 siguientes)

Escribirlas sin una errata tiene mucho mérito, especialmente si tratamos de hacerlo con un teléfono. El castellano no tiene palabras tan largas como el alemán, por ejemplo, pero hay algunos casos de términos científicos o jurídicos que pueden complicar las cosas al mejor mecanógrafo. Según una clasificación de la Real Academia Española (RAE) la palabra más larga en castellano tiene 23 letras y no, no es “supercalifragilísticoespialidoso”, porque esa no está admitida en nuestro diccionario. De entre los 93.000 términos que sí recoge el diccionario de la lengua castellana, tenemos una lista de las 39 palabras más largas y lo que significan. Para utilizarlas en cualquier momento, que las palabras largas dan más prestigio.

Consultas de la semana | ¿Cuál es la palabra más larga del diccionario?



La palabra más larga que figura como lema en el diccionario académico es «electroencefalografista». pic.twitter.com/3ujenC6pme — RAE (@RAEinforma) May 15, 2021

Estas son las 39 palabras más largas del castellano y su significado

Electroencefalografista (23 letras): Persona especializada en electroencefalografía.

Esternocleidomastoideo (22 letras): Músculo del cuello, desde el esternón y la clavícula hasta la apófisis mastoides, que interviene en los movimientos de flexión y giro de la cabeza.

Electroencefalográfico/a (22 letras): Perteneciente o relativo a la electroencefalografía.

Anticonstitucionalidad (22 letras): Cualidad de anticonstitucional.

Electroencefalografía (21 letras): Parte de la medicina que estudia la obtención e interpretación de los electroencefalogramas.

Contrarrevolucionario/a (21 letras): Perteneciente o relativo a la contrarrevolución o partidario de la contrarrevolución.

Desoxirribonucleótido (21 letras): Nucleótido cuyo azúcar constituyente es la desoxirribosa.

Interdisciplinariedad (21 letras): Cualidad de interdisciplinario.

Otorrinolaringológico/a (21 letras): Perteneciente o relativo a la otorrinolaringología.

Antinorteamericanismo (21 letras): Actitud antinorteamericana.

Constitucionalización (21 letras): Acción y efecto de constitucionalizar.

Corresponsabilización (21 letras): Acción de corresponsabilizar.

Preterintencionalidad (21 letras): Cualidad de preterintencional.

Pseudohermafroditismo (21 letras): Cualidad de seudohermafrodita.

Electroencefalograma (20 letras): Gráfico obtenido por el electroencefalógrafo.

Circunferencialmente (20 letras): Perteneciente o relativo a la circunferencia.

Circunstanciadamente (20 letras): De manera circunstanciada.

Correspondientemente (20 letras): Con correspondencia.

Desacostumbradamente (20 letras): De manera desacostumbrada.

Desindustrialización (20 letras): Acción y efecto de desindustrializar o desindustrializarse; o disminución relativa del empleo o la producción industriales.

Electroencefalógrafo (20 letras): Registrador gráfico de las descargas eléctricas de la corteza cerebral.

Extraterritorialidad (20 letras): Derecho o privilegio fundado en una ficción jurídica que considera el domicilio de los agentes diplomáticos, los buques de guerra, etc., como si estuviesen fuera del territorio donde se encuentran, para seguir sometidos a las leyes de su país de origen.

Fotolitográficamente (20 letras): Por medio de la fotolitografía.

Hipercaracterización (20 letras): Caracterización de una forma gramatical con más de una marca.

Incomprehensibilidad (20 letras): Cualidad de incomprensible.

Inconstitucionalidad (20 letras): Cualidad de inconstitucional.

Interdisciplinaridad (20 letras): Cualidad de interdisciplinario.

Internacionalización (20 letras): Acción y efecto de internacionalizar.

Magnetohidrodinámica (20 letras): Parte de la mecánica que estudia el movimiento de los plasmas o fluidos conductores sometidos a la acción conjunta de campos eléctricos y magnéticos. Tiene aplicación en la transformación directa de la energía cinética de un fluido en energía eléctrica.

Metalingüísticamente (20 letras): De modo metalingüístico.

Nacionalsindicalismo (20 letras): Ideario político y social del falangismo.

Nacionalsindicalista (20 letras): Perteneciente o relativo al nacionalsindicalismo, o partidario del mismo.

Otorrinolaringología (20 letras): Parte de la medicina que trata de las enfermedades del oído, nariz y laringe.

Seudohermafroditismo (20 letras): Cualidad de seudohermafrodita.

Otorrinolaringólogo (19 letras): Especialista en otorrinolaringología.

Electrocardiograma (18 letras): Gráfico obtenido por el electrocardiógrafo.

Electrodoméstico (16 letras): Aparato eléctrico que se utiliza en el hogar.

Paralelepípedo (14 letras): Sólido limitado por seis paralelogramos, cuyas caras opuestas son iguales y paralelas.

Caleidoscópico (14 letras): Perteneciente o relativo al caleidoscopio; múltiple y cambiante.