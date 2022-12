Cádiz será la nueva sede del IX Congreso de la Lengua

Motivo número uno para no dar un “autogolpe” de Estado fuera de un chiste de Gila y más allá de que te hayan colocado (o no) un par de gotas de fantasía en la bebida: pones al país patas arriba. Te cargas todo lo que parecía ir en un rumbo correcto en beneficio de la nada, del caos. Y es ese desorden el que ha llevado a la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale) a cambiar la celebración del IX Congreso Internacional de la Lengua de Arequipa (Perú) a Cádiz, como confirmaba este mediodía, en la sede de la RAE, Santiago Muñoz Machado, director de la misma.

Al acto también asistía, a través de conferencia telemática (y pese a las horas intempestivas en la costa oeste suramericana), su homólogo peruano, Eduardo Francisco Hopkins Rodríguez, que se sumaba a la decisión tomada por los dirigentes de las 23 academias del español: “Estábamos preparando todo para la cita. Teníamos los presupuestos del Gobierno y la participación de un amplio grupo de trabajo que iba de la Universidad de San Agustín (Arequipa) a las autoridades y los ciudadanos. Y muchas personas de todo el país interesadas en asistir...”, comenzaba el presidente de la Academia Peruana de la Lengua.

Pero ese “autogolpe” kamikaze dado por el presidente Castillo ha sumido a Perú en una situación de excepcionalidad que ha obligado a “considerarlo todo desde una perspectiva de prudencia”, añadía Hopkins.

“Las razones radican en la situación política de Perú. En la inseguridad que producen algunos movimientos populares, en grupos que han tomado aeropuertos y en las algaradas incontrolables pese a que el Gobierno de Perú está intentando apaciguar; además de un número respetable de muertos. Deseamos y esperamos que todo entre en los cauces de la humanidad”, sumaba Muñoz Machado.

Como explicaron los dos presidentes, la decisión de “no continuar con el proyecto en Arequipa” ha sido unánime y hasta “el propio Gobierno peruano es consciente de que no se dan las mejores circunstancias”.

En la tarde de ayer votaban los integrantes de Asale y, en la mañana de hoy, el pleno celebrado en la RAE confirmaba la nueva sede gaditana: “Como el Congreso ha de celebrarse en marzo, pues ya ha tenido algunos aplazamientos y no es posible moverlo otra vez, hemos confiado en Cádiz. Es un evento al que acuden los Reyes, que tienen una agenda, y necesitamos respetar las previsiones correspondientes. La nueva sede tenía que poder mantenerse a finales de marzo de 2023″, justificaba el presidente de la RAE.

Se impone así Cádiz a las otras dos candidaturas, alternativas, que se habían postulado, Salamanca y La Rioja; “más alguna propuesta verbal que no hemos tenido en cuenta porque no estaba formalizada”. Las razones por las que se ha elegido esta ciudad son “explícitas”, en boca de Muñoz Machado, aunque no ha querido profundizar más allá de grandes rasgos “porque forman parte de la deliberación secreta”, comentaba antes, incluso, de comunicárselo al alcalde gaditano −“aunque no dudo de que estará en perfecto estado de revista para la celebración”, confiaba− y de defender que “hace tiempo que presentó su candidatura, ha movilizado muchas instituciones y tiene el apoyo para que el Congreso salga adelante. La financiación es voluminosa y la disponibilidad es absoluta”.

También aseguró Muñoz Machado que se heredará “el programa del Congreso que teníamos previsto, aunque, quizá, entre alguna variación. Alguna mesa o ponencia que tenga que ver con Cádiz y su vinculación con América y su aportación al español. No tenemos tiempo para cambiar el tema, la interculturalidad, de la que, por otro lado, se puede hablar en cualquier lugar”.

Con la decisión de Cádiz en firme, la intención de las 23 academias de Asale es regresar a Arequipa para la siguiente edición, la décima. “Lo que hacemos es intercambiar Perú por España para volver en el próximo Congreso”, confirmaban en la presentación de un evento que había sido declarado de “interés nacional” en el país de Mario Vargas Llosa.