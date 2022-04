La National Gallery renombra el cuadro de Degas de “Bailarinas rusas” a “Bailarinas ucranianas”

FOTO: Photography and Imaging, The National Gallery, London

La repercusión cultural de la guerra en Ucrania está rodeada de debate. Desde que iniciara el gobierno de Vladimir Putin la invasión en su país vecino, varias han sido las figuras rusas que han sido exigidas de posicionarse en contra, así como en algunos lugares se ha tratado de boicotear cualquier proyecto ruso, incluso de censurar a grandes literatos de dicho país de la talla de Dostoievski. Si bien el arte es libertad, y por tanto nada tiene que ver con la política, ahora en un espacio tan icónico como la National Gallery de Londres se ha optado, como forma de apoyo a Ucrania, por renombrar un cuadro de 1895. Se trata de “Bailarinas rusas”, obra de Edgar Degas, que a partir de ahora y de momento, pasa a llamarse “Bailarinas ucranianas”.

No obstante, más que en señal de protesta y de apoyo a Ucrania -que también-, parece que este cambio de nombre responde a un debate ya existente. “El título de esta pintura ha sido un punto de discusión continuo durante muchos años, y está cubierto en la literatura académica”, explica a “The Guardian” un portavoz de la National Gallery, “sin embargo, ha habido un mayor enfoque en él durante el último mes debido a la situación actual, por lo que sentimos que era un momento apropiado para actualizar el nombre de la pintura”. Así, de acuerdo a los colores de las cintas con las que las bailarinas decoran su pelo, amarillo y azul, han optado por la nacionalidad ucraniana de estas protagonistas.

Esta obra muestra un aspecto que despertó la curiosidad de Degas a finales de la década de 1890. Varios grupos de danza de Europa del Este visitaban y conquistaban París con su arte, actuando en el Moulin Rouge, el Folies-Bergère, el Casino de París y en una cervecería cerca de la casa de Degas, en Montmartre. Este pastel en particular, “puede haber sido uno de los tres que muestran ‘bailarinas con trajes rusos’ que Degas mostró a un visitante de su estudio en 1899, aunque es casi seguro que estas bailarinas son ucranianas y no rusas”, apuntan desde la National Gallery. “Vestidas con trajes típicos y pisando fuerte en el suelo, son muy diferentes de las bailarinas clásicas que había dibujado y pintado durante casi cuatro décadas”.

"Bailarinas ucranianas" (1899), de Hilaire-Germain-Edgar Degas FOTO: Photography and Imaging, The National Gallery, London

De esta manera, se ha aprovechado una duda existente ya entre los expertos para lanzar, desde la cultura, un nuevo aliento hacia la guerra de Ucrania. Entre las partidarias de este cambio figuraba la fundadora y directora ucraniana de “The Art Unit”, plataforma que vende y distribuye obras de artistas emergentes. Se trata de Mariia Kashchenko, quien asegura que “es muy importante hacer las cosas bien. Como ucraniana, en el pasado me he encontrado con momentos en que me han llamado rusa, o donde la herencia ucraniana se describía como rusa”.

Asimismo, la directora del Instituto Ucraniano de Londres, añade que “los curadores no tienen ningún problema en presentar el arte y los artistas judíos, bielorrusos o ucranianos como rusos. En raras ocasiones se les presenta, por ejemplo, como ‘nacido en Ucrania’”. Por tanto, asegura la National Gallery a “The Guardian” que se encuentra investigando las pinturas de su colección, de manera que no haya un error del estilo. “Estamos muy abiertos a recibir comentarios del público sobre trabajos específicos y respondemos regularmente a los comentarios de nuestra audiencia, incluidos los realizados en redes sociales”.