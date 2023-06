Cuando los Beatles estaban "en el ojo del huracán"

En 1964, los Beatles se enfrentaban a su primer gran viaje. Acababan de romper en Inglaterra y empezaban a convertirse en un fenómeno que levantaba pasiones e histeria. The Fab Four se encontraban a punto de dar el gran salto a América: ofrecerían una gira que empezase en Europa y terminase al otro lado del Atlántico: Liverpool, Londres, París, Nueva York, Washington D.C y Miami serían testigos del huracán del cuarteto. A aquella gira, Paul McCartney se llevó una cámara fotográfica, pues se sentía turista de un sueño, el de la música que, quién sabe si no duraría mucho. Las fotografías que tomó durante el viaje durmieron desde entonces en un cajón y ahora van a ser material de un libro y una exposición en la National Portrait Gallery de Londres.

El día 13 de junio llega a las librerías en su edición inglesa "1964: Eyes of the Storm ⁠Photographs and Reflections by Paul McCartney", un volumen que mezcla fotografías y reflexiones sobre uno de los años más locos de The Beatles. “Cualquiera que redescubre una reliquia personal o un tesoro familiar se ve inundado al instante de recuerdos y emociones, que desencadenan asociaciones enterradas en la bruma del tiempo. Esa fue exactamente mi experiencia al ver estas fotos, tomadas durante un intenso viaje de tres meses que culminó en febrero de 1964. Fue una sensación maravillosa volver al pasado”, explica McCartney sobre la génesis del libro.

Y es que fue en 2020 cuando el beatle encontró su particular tesoro, casi mil fotografías realizadas por él mismo con una cámara de 35 mm. Las fotografías son una crónica, en primera persona, de unos meses, entre 1963 y 1964, cuando explotó la Beatlemanía en Reino Unido, y de aquel viaje, con la consiguiente repercusión a nivel mundial, estando así en el ojo del huracán, concepto que da nombre al libro y a la exposición. El libro lo conforman finalmente un total de 275 fotografías, tomadas en las seis ciudades, a las que acompañan reflexiones del beatle junto a textos de la historiadora de Harvard y ensayista neoyorquina Jill Lepore, del director de la National Portrait Gallery de Londres Nicholas Cullinan, y de la comisaria Rosie Broadley.

"Este es mi propio recuerdo de nuestro primer gran viaje, un diario fotográfico de The Beatles por seis ciudades, empezando en Liverpool para seguir en París, donde John (Lennon) y yo habíamos sido autoestopistas tres años antes, para pasar a lo que consideramos lo más grande: nuestra visita como grupo a América", ha dicho McCartney en declaraciones recogidas en una nota de prensa.