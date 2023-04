Estrella su Rolls-Royce contra una obra de Damien Hirst valorada en tres millones de dólares

Damien Hirst es un artista innovador, que no duda a la hora de sumarse a las modas y cuyas genialidades artísticas se proyectan de manera tan provocativa como viral. No obstante, y a pesar de sus proyectos nada convencionales, no entraba en sus planes que su arte fuese atropellado. Una escultura del artista británico, que había presentado en la Bienal de Venecia de 2017, ha sido arrollada por una mujer no identificada. Ocurrió en Palm Beach, en Florida, en el jardín de un coleccionista donde se ubicaba la obra, estimada en tres millones de dólares. Se trata de "Esfinge" (2017), una obra que presentó como parte de un proyecto en el que Hirst buscaba reflejar un tesoro de un naufragio, recuperado del fondo del océano: "El visitante no debe saber si las obras permanecieron dos mil años en el fondo del mar o si son el resultado de la imaginación del artista. La ambigüedad debe dejar espacio para los sueños", explicaba el director de la Bienal en 2017. Haya aguantado o no durante años en el fondo del mar, lo que sí es cierto es que esta escultura no ha salido bien parada.

El incidente ocurrió a finales de marzo, cuando una mujer de unos 66 años conducía su Rolls-Royce por el patio trasero del coleccionista Steven Tananbaum y su esposa Lisa. Explica "The art newspaper" que la conductora golpeó y arrastró la escultura y, según las imágenes compartidas por la policía de Palm Beach, la obra acabó expulsada de su propia base. Acto seguido, la mujer continuó conduciendo, y el vehículo acabó suspendido sobre un malecón y cayendo en una playa en la que desemboca el jardín en cuestión.

Según explica la policía a "Daily News", la mujer no podía recordar las horas previas al accidente y no parecía estar intoxicada: "Cuando la policía encontró el coche, el vehículo estaba suspendido en el malecón con un extremo tocando la arena de la playa", detallaron. Con esto, los dueños de la escultura indicaron que se produjeron daños en el malecón valuados en 10.000 dólares y otros 50 por roturas en la valla. Por su parte, el vehículo sufrió daños de unos 2.000 dólares, según los medios citados.