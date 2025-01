El Museo del Prado en 2025: de El Greco a la Virgen de Guadalupe

El Museo del Prado mantiene sus líneas estratégicas en lo programático en 2025. Como detalló su director, Miguel Falomir, la institución "mantiene la línea de nuevas preocupaciones que fueron anunciadas cuando llegué a la dirección y que ya no son una ocurrencia sino una línea de continuidad. Nadie duda ya del compromiso del Museo del Prado con la sensibilización del papel de las mujeres en la historia del arte, con el arte contemporáneo y con América. Eso es importante y se seguirá manteniendo", anunció el responsable del museo en rueda de Prensa para presentar las apuestas expositivas de 2025, que tendrán reflejo de esta nueva sensibilidad con muestras "El Prado en femenino", una retrospectiva de Juan Muñoz y una monográfica sobre la Virgen de Guadalupe mexicana y su representación e iconografía. Sin embargo, el Prado mantendrá sus esencias con tres grandes nombres. "Somos el gran museo de los grandes nombres del arte occidental", recordó Falomir. Así es como llegarán las grandes retrospectivas de El Greco, Veronese y Rafael Mengs.

Falomir realizó un balance positivo del ejercicio recién concluido, en el que, recordó, se han satisfecho las expectativas de visitantes. "Ha sido un año que, en el terreno expositivo, lo planteamos como una llamada de atención a la opinión pública y la crítica sobre una serie de temas que nos parecían importantes y a los que no se les había prestado la atención debida. Pienso en la exposición sobre las transformaciones sociales en los siglos XIX al XX. O la relación en la pintura y la escultura en el Siglo de Oro. Ambas han llenado un vacío historiográfico", dijo el responsable del museo.

El primer plato fuerte llegará en apenas un mes, cuando el Prado inaugure (18 de febrero) "El Greco. Santo Domingo el Antiguo", una muestra que encapsula la trayectoria del gran pintor del XVI en el espacio físico en el que encontró su morada en Toledo. "Ese lugar permite recorrer el arco de su actividad pictórica. Su relación es tal que elegirá como morada para su cuerpo y le da su última obra, ''La adoración de los pastores'', que acompañaba su tumba y que está en el Prado", recordó Falomir. Sin embargo, esta exposición no se podía llevar a cabo sin "La Asunción de la Virgen", que llegará a Madrid después de más de un siglo (salió de España en la década de 1910) procedente del Art Institute de Chicago. Una pieza que "es impresionante desde todos los puntos de vista -recordó Falomir-. Mide más de 4 metros y solo cabe en la galería central del museo, donde colocaremos la exposición. Irá acompañada de los dos altares laterales y componen juntos uno de sus momentos más fecundos y felices". La muestra está comisariada por Leticia Ruiz, jefa del Departamento de Pintura española del Renacimiento y ex directora de la Galería de las Colecciones Reales. "Vendrán todos los cuadros, menos el que está en el Hermitage, porque desde la Unión Europea se ha decidido no tener contacto con Rusia, mientras siga la invasión de Ucrania, una suerte de Embargo Cultural".

La siguiente parada será el 27 de mayo, turno para Paolo Veronese, con una exposición de unas 120 piezas que se centra en varios ejes, el proceso creativo y la dirección de su taller. "La idea es llamar la atención sobre uno de los pintores más influyentes de la pintura occidental", ha resaltado el director, que es también comisario de esta exposición y que se encargó en el pasado de las dedicadas a Tiziano y Tintoretto. "Siempre tuve el sueño de esta triada mágica del renacimiento veneciano", bromeó Falomir, que explicó que la muestra se compondrá de 120 obras de museos de toda Europa y América. Algunas extraordinarias, como ''Simón el Fariseo''. Fue un pintor de pintores, uno de los más influyentes, idolatrado hasta las vanguardias. Y con obras de su gama más alta".

El 10 de junio se abrirá "Guadalupe de México en España", una muestra que analiza un símbolo religioso "clave en el virreinato novohispano. La figura en torno a la que se agruparán los criollos y que condujo a la independencia de México. Un fenómeno que trascendió tanto que a Madrid, donde incluso se le abrió una capilla, llegaron miles de imágenes de la virgen de Guadalupe, firmadas por los mejores pintores novohispanos". Se trata, además, de una imagen que, según la religión, no fue pintada por mano humana, sino que tuvo una aparición milagrosa. "En el siglo XVIII se trató de explicar incluso que fue así científicamente. Comparecieron los científicos para dar razones a favor y en contra de ello. Se trata de una imagen devocional que permite abordar temas como la identidad, la raza (fue hallada por un indio) y la devoción americana", explicó Falomir.

Ya en noviembre llegará "Anton Raphael Mengs. El más grande pintor del siglo XVIII", una muestra que trata de rendir justicia a uno de los pintores más influyentes, protagonista de una revolución estética decisiva. "Fue un pintor bohemio, que acabó residiendo en España, donde muere e influye a Goya. De ideas estéticas muy claras, es el fundador de lo neoclásico y autor de la falsificación más famosa de la historia, la de ''Júpiter y Ganimedes''. Tuvo una influencia fundamental, sin el que es imposible explicar a Jean Louis David. Y gracias a él el celo religioso de Carlos III no acabó con los desnudos de la colección española", resumió Falomir. "La belleza clásica fue una de las revoluciones más drásticas de la historia del arte. El barroco no murió de forma natural, fue asesinado. Es el único estilo que fue aniquilado teóricamente. Y eso pasa por personas que asumieron postulados muy revolucionarios. No es casual que sea arte de la revolución francesa. Ojalá esta vuelta al clasicismo que, en 2025, pude ser también convulsa y revolucionaria".

Asimismo, el Prado prepara para este año una muestra retrospectiva de la obra de Juan Muñoz, comisariada por Vicente Todolí, un artista que dialogó constantemente con la historia del arte y tuvo entre sus referentes a Goya y Velázquez, así como el Renacimiento y el Barroco. Siguiendo la línea de otros creadores contemporáneos, como es el caso de Fernando Zóbel, que fue objeto de una muestra este mismo año, el Prado apuesta por el artista madrileño, fallecido en 2001. "No somos un museo de arte contemporáneo, pero no podemos ignorarlo. Muñoz invocó reiteradamente figuras del pasado", recordó Falomir.