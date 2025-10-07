DJ Awards 2025 en Ibiza: nominados, cuándo será la ceremonia y dónde ver en directo

Ibiza se viste de gala para los DJ Awards 2025. El influyente evento vuelve con otra celebración icónica y, lo que es más importante, independiente y auténtica de la cultura de la música electrónica al cierre de una magnífica temporada de verano. Este año tendrá lugar la 24ª edición y su segundo año consecutivo tras su relanzamiento, los DJ Awards continúan defendiendo con orgullo la integridad y la independencia. Fundados en 1998, los DJ Awards regresaron triunfalmente a Ibiza el año pasado después de una pausa de cuatro años.

La ceremonia reunirá a nominados y profesionales de la música en una amplia selección de categorías, géneros, geografías e influencias de la industria, a la espera de conocer a los ganadores de los DJ Awards. Este año las categorías incluyen dos nuevas: Balearic y Hard Dance/Bounce, además de regresar con las clásicas Afro, Breakthrough, Drum & Bass, Garage/Bassline, Hard Techno, House, International DJ, Latin/Reggaeton, Live Act, Newcomer, Prog/Melodic, Tech House, Techno y Trance.

DJ Awards DJ Awards

¿Cuándo son los DJ Awards?

La ceremonia será el jueves 9 de octubre de 2025 en ROTO Club, en la ciudad de Ibiza. Los focos volverán a la Isla Blanca para una noche de reconocimiento merecido, música inolvidable y una experiencia gastronómica. Tendrá lugar en un espacio urbano y sofisticado con impresionantes vistas al mar y a Dalt Vila. Los DJ Awards son la celebración más longeva de la cultura mundial de la música electrónica. DJ Awards permite asistir y vivir en directo, con entradas a la venta.

Una importante labor social y un jurado independiente

Esta edición tendrá un tinte especial ya que debido a los recientes y trágicos sucesos ocasionados por las devastadoras inundaciones en Ibiza, los DJ Awards donarán parte de los fondos de la ceremonia a la Cruz Roja Española (Creu Roja) para ayudar a las personas afectadas por las riadas.

Todos los nominados han sido seleccionados por un Gran Jurado completamente independiente, formado por profesionales de prestigio, creativos, líderes del sector y expertos de más de 50 marcas e instituciones musicales de referencia en todo el mundo. Esto se realiza para garantizar una representación diversa, auténtica y abarcando géneros variados de la dinámica cultura DJ actual, conectando además con las raíces íntegras y honestas de los DJ Awards.

Es un reconocimiento real al talento de alto nivel, la innovación y la excelencia, otorgado por personas con gran experiencia y la capacidad idónea para juzgar, alejándose de los premios comerciales o plataformas “pay-to-play”. Además, este año se entregarán en colaboración con YouTube, Suntory y Skiddle.

Ceremonia DJ Awards 2024 DJ Awards

Ya se han entregado los Industry Awards

Los Industry Awards ponen en valor la excelencia detrás de los escenarios, el liderazgo visionario y los elementos esenciales que impulsan el ecosistema de la música electrónica. Con una mirada global, reconocen tanto las nuevas tendencias musicales más potentes como a las leyendas consolidadas de la escena. Ya han sido revelados los ganadores de esta edición:

Industry Executive of the Year : Yann Pissenem

: Yann Pissenem DJ Livestream of the Year: Yousuke Yukimatsu - Boiler Room

Yousuke Yukimatsu - Boiler Room Global Festival Award : UNUM Festival, Albania

Eye On: [Región] — 2025 Spotlight: MENA: Soundstorm Festival

Lifetime Achievement Award: Simon Dunmore

Play It Back – Social Impact Award : IbizaPreservation

What’s Hot Global: UNVRS

UNVRS Ibiza Icon: Alfredo (Premio póstumo)

Alfredo (Premio póstumo) Ibiza Party of the Summer: Solid Grooves

Ibiza Track of the Summer: Toman - Verano En NY

Estos son todos los nominados

Ya se conocen los nominados a los DJ Awards y se han votado todos los ganadores, que se revelarán el próximo 9 de octubre en ROTO Club de Ibiza.Son los siguientes:

International DJ

Calvin Harris

David Guetta

FISHER

Honey Dijon

Keinemusik

Martin Garrix

Peggy Gou

Solomun

Afro

Black Coffee

DBN Gogo

Francis Mercier

Kitty Amor

Major League DJz

Shimza

Themba

Balearic

Andy Baxter

Clara Da Costa

Jason Bye

Jon Sa Trinxa

Mina

Willie Graff

Breakthrough

Ahmed Spins

ANOTR

Desiree

Dom Dolla

Franky Rizardo

Josh Baker

MAU P

Mestiza

Drum&Bass

A.M.C

Andy C

BOU

Chase & Status

Dimension

Friction

Mollie Collins

Nia Archives

SHERELLE

Garage/Bassline

DJ EZ

Eliza Rose

Girls Don't Sync

Interplanetary Criminal

Riordan

Sammy Virji

Silva Bumpa

Hard dance/Bounce

Adrian Mills

Bad Boombox

Ben Hemsley

Hannah Laing

Kettama

Marlon Hoffstadt

Hard Techno

99999999

Amelie Lens

Fantasm

I Hate Models

Klangkuenstler

Nico Moreno

Sara Landry

House

Dennis Cruz

Gorgon City

James Hype

Kerri Chandler

Sam Divine

Seth Troxler

The Martinex Brothers

TSHA

Latin House/Reggaeton

DJ Foxy

DJ Riobamba

Hugel

Juan Magan

Masivo

Tony Touch

Live Act

Ben Böhmer

Bicep

Fred again..

Odesza

Overmono

RÜFÜS DU SOL

SOFI TUKKER

Sofia Kourtesis

The Prodigy

Newcomer

Anaïs

Benwal

Deer Jade

Levi

Nala

Paramida

Olive F

Super Strings

Progressive/Melodic House

Anyma

ARTBAT

Bedouin

Blond:ish

Franky Wah

Hannah Wants

Miss Monique

WhomadeWho

Tech House