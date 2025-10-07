Sección patrocinada por
DJ Awards
DJ Awards 2025 en Ibiza: nominados, cuándo será la ceremonia y dónde ver en directo
Los focos volverán a la Isla Blanca para una noche de reconocimiento merecido, música inolvidable y una experiencia gastronómica. Ya se han dado a conocer los ganadores de los Industry Awards
Ibiza se viste de gala para los DJ Awards 2025. El influyente evento vuelve con otra celebración icónica y, lo que es más importante, independiente y auténtica de la cultura de la música electrónica al cierre de una magnífica temporada de verano. Este año tendrá lugar la 24ª edición y su segundo año consecutivo tras su relanzamiento, los DJ Awards continúan defendiendo con orgullo la integridad y la independencia. Fundados en 1998, los DJ Awards regresaron triunfalmente a Ibiza el año pasado después de una pausa de cuatro años.
La ceremonia reunirá a nominados y profesionales de la música en una amplia selección de categorías, géneros, geografías e influencias de la industria, a la espera de conocer a los ganadores de los DJ Awards. Este año las categorías incluyen dos nuevas: Balearic y Hard Dance/Bounce, además de regresar con las clásicas Afro, Breakthrough, Drum & Bass, Garage/Bassline, Hard Techno, House, International DJ, Latin/Reggaeton, Live Act, Newcomer, Prog/Melodic, Tech House, Techno y Trance.
¿Cuándo son los DJ Awards?
La ceremonia será el jueves 9 de octubre de 2025 en ROTO Club, en la ciudad de Ibiza. Los focos volverán a la Isla Blanca para una noche de reconocimiento merecido, música inolvidable y una experiencia gastronómica. Tendrá lugar en un espacio urbano y sofisticado con impresionantes vistas al mar y a Dalt Vila. Los DJ Awards son la celebración más longeva de la cultura mundial de la música electrónica. DJ Awards permite asistir y vivir en directo, con entradas a la venta.
Una importante labor social y un jurado independiente
Esta edición tendrá un tinte especial ya que debido a los recientes y trágicos sucesos ocasionados por las devastadoras inundaciones en Ibiza, los DJ Awards donarán parte de los fondos de la ceremonia a la Cruz Roja Española (Creu Roja) para ayudar a las personas afectadas por las riadas.
Todos los nominados han sido seleccionados por un Gran Jurado completamente independiente, formado por profesionales de prestigio, creativos, líderes del sector y expertos de más de 50 marcas e instituciones musicales de referencia en todo el mundo. Esto se realiza para garantizar una representación diversa, auténtica y abarcando géneros variados de la dinámica cultura DJ actual, conectando además con las raíces íntegras y honestas de los DJ Awards.
Es un reconocimiento real al talento de alto nivel, la innovación y la excelencia, otorgado por personas con gran experiencia y la capacidad idónea para juzgar, alejándose de los premios comerciales o plataformas “pay-to-play”. Además, este año se entregarán en colaboración con YouTube, Suntory y Skiddle.
Ya se han entregado los Industry Awards
Los Industry Awards ponen en valor la excelencia detrás de los escenarios, el liderazgo visionario y los elementos esenciales que impulsan el ecosistema de la música electrónica. Con una mirada global, reconocen tanto las nuevas tendencias musicales más potentes como a las leyendas consolidadas de la escena. Ya han sido revelados los ganadores de esta edición:
- Industry Executive of the Year: Yann Pissenem
- DJ Livestream of the Year: Yousuke Yukimatsu - Boiler Room
- Global Festival Award: UNUM Festival, Albania
- Eye On: [Región] — 2025 Spotlight: MENA: Soundstorm Festival
- Lifetime Achievement Award: Simon Dunmore
- Play It Back – Social Impact Award: IbizaPreservation
- What’s Hot Global: UNVRS
- Ibiza Icon: Alfredo (Premio póstumo)
- Ibiza Party of the Summer: Solid Grooves
- Ibiza Track of the Summer: Toman - Verano En NY
Estos son todos los nominados
Ya se conocen los nominados a los DJ Awards y se han votado todos los ganadores, que se revelarán el próximo 9 de octubre en ROTO Club de Ibiza.Son los siguientes:
International DJ
- Calvin Harris
- David Guetta
- FISHER
- Honey Dijon
- Keinemusik
- Martin Garrix
- Peggy Gou
- Solomun
Afro
- Black Coffee
- DBN Gogo
- Francis Mercier
- Kitty Amor
- Major League DJz
- Shimza
- Themba
Balearic
- Andy Baxter
- Clara Da Costa
- Jason Bye
- Jon Sa Trinxa
- Mina
- Willie Graff
Breakthrough
- Ahmed Spins
- ANOTR
- Desiree
- Dom Dolla
- Franky Rizardo
- Josh Baker
- MAU P
- Mestiza
Drum&Bass
- A.M.C
- Andy C
- BOU
- Chase & Status
- Dimension
- Friction
- Mollie Collins
- Nia Archives
- SHERELLE
Garage/Bassline
- DJ EZ
- Eliza Rose
- Girls Don't Sync
- Interplanetary Criminal
- Riordan
- Sammy Virji
- Silva Bumpa
Hard dance/Bounce
- Adrian Mills
- Bad Boombox
- Ben Hemsley
- Hannah Laing
- Kettama
- Marlon Hoffstadt
Hard Techno
- 99999999
- Amelie Lens
- Fantasm
- I Hate Models
- Klangkuenstler
- Nico Moreno
- Sara Landry
House
- Dennis Cruz
- Gorgon City
- James Hype
- Kerri Chandler
- Sam Divine
- Seth Troxler
- The Martinex Brothers
- TSHA
Latin House/Reggaeton
- DJ Foxy
- DJ Riobamba
- Hugel
- Juan Magan
- Masivo
- Tony Touch
Live Act
- Ben Böhmer
- Bicep
- Fred again..
- Odesza
- Overmono
- RÜFÜS DU SOL
- SOFI TUKKER
- Sofia Kourtesis
- The Prodigy
Newcomer
- Anaïs
- Benwal
- Deer Jade
- Levi
- Nala
- Paramida
- Olive F
- Super Strings
Progressive/Melodic House
- Anyma
- ARTBAT
- Bedouin
- Blond:ish
- Franky Wah
- Hannah Wants
- Miss Monique
- WhomadeWho
Tech House
- Carlita
- East End Dubs
- Jamie Jones
- Joseph Capriati
- Luciano
- Manda Moor
- Marco Carola
- Michael Bibi
- Paco Osuna
