Una cantante legendaria se incorpora al elenco de la nueva entrega de 'El diablo viste de Prada'

El regreso de uno de los clásicos del cine contemporáneo ya está en marcha. Según ha adelantado la revista especializada Variety, Lady Gaga formará parte del reparto de la esperada secuela de El diablo viste de Prada, la película que marcó a toda una generación desde su estreno en 2006. Su incorporación, aún rodeada de misterio, promete aportar un nuevo enfoque a la historia y reavivar el universo que convirtió a la cinta original en un fenómeno global.

La nueva entrega, actualmente en fase de desarrollo, traerá de vuelta a dos de sus grandes protagonistas: Meryl Streep y Emily Blunt, quienes retomarán sus papeles como Miranda Priestly, la temida editora de moda, y Emily Charlton, su leal asistente. La trama explorará los cambios en el mundo editorial y la industria del lujocasi veinte años después, en un contexto dominado por las redes sociales, la inmediatez digital y nuevas dinámicas de poder.

El reparto se amplía con importantes incorporaciones, entre ellas Kenneth Branagh, que interpretará al esposo de Miranda, y Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Pauline Chalamet y Simone Ashley, que darán vida a nuevos personajes clave en la historia. Además, actores del elenco original como Tibor Feldman y Tracie Thoms regresarán para retomar sus papeles.

El fichaje de Gaga ha despertado una gran expectación entre los seguidores de la película y la industria cinematográfica. Aunque todavía no se han revelado detalles sobre su personaje, las primerasinformaciones apuntan a que desempeñará un papel clave en la nueva estructura narrativa, posiblemente vinculado al universo de la moda o a la transformación del panorama mediático.

Esta no sería la primera incursión cinematográfica de la artista, que ya demostró su capacidad interpretativa en títulos como Ha nacido una estrella (2018), por el que fue nominada al Óscar, y House of Gucci (2021), donde dio vida a Patrizia Reggiani. Su presencia en la secuela de El diablo viste de Prada refuerza la apuesta del proyecto por combinar el legado del filme original con nuevos rostros que conecten con el público actual.

La primera película, inspirada en la novela de Lauren Weisberger, recaudó más de 326 millones de dólares en taquilla mundial y se convirtió en una referencia cultural al retratar los entresijos de la moda con ironía y sofisticación. Dos décadas después, su secuela busca actualizar ese universo y ofrecer una mirada contemporánea al poder, la ambición y la reinvención profesional. Aunque aún no se ha confirmado la fecha de estreno, la producción de la secuela está prevista para 2026, y todo apunta a que será uno de los títulos más esperados de la cartelera.