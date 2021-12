Estas son las 16 candidaturas españolas que se quedaron a las puertas del Oscar a la “Mejor Película Internacional”

Cultura

Cada vez estamos más cerca de la celebración de la 94º edición de la gala de los Oscar, que tendrá lugar el próximo 27 de marzo en el emblemático Dolby Theatre de Hollywood.

Han sido 93 los países que han presentado su candidatura para hacerse con la estatuilla más ansiada en el séptimo arte, que se entregará a quién merezca quedar en los anales de la historia del cine como la “Mejor Película Internacional” del año. Lo que equipararía a la cinta con anteriores ganadores, como La vida es bella, Cinema Paradiso, o Parásitos, que fue la última en hacerse con los 3.850 gramos de gloria... que no es poco decir.

Premios Oscar, en una imagen de archivo / Efe

Es importante tener en cuenta que esta lista que anunció el lunes pasado la Academia, puede estar sujeta a algunas modificaciones, porque algunas de las películas aún no se han estrenado de manera comercial... y ese es un “trámite” que deben pasar todas las películas antes de que cierre el periodo de votación.

Una vez que quede delimitada definitivamente la lista de candidatos, el jurado de la Academia de Hollywood deberá examinar los 93 largometrajes y decidir cuáles serán los que aparecerán en la “shorlist” (que se hará pública el próximo 21 de diciembre).

Solo una de estas 15 películas se hará finalmente con el gran premio.

Quién representará a España

La película elegida para ser la cara de nuestro país en Hollywood será “El Buen Patrón”, de Fernando León de Aranoa. Así, las “Madres paralelas” de Pedro Almodóvar y “Mediterráneo”, de Marcel Barrena, han quedado fuera de la selección.

El buen patrón FOTO: La Razón La Razón

Este film narra la historia de Julio Blanco (interpretado por Javier Bardem), el propietario de una fábrica de balanzas industriales que no tiene ningún reparo en saltarse ninguna barrera ética con tal de asegurar el bien de la empresa. Según confesó León de Aranoa en una entrevista con LA RAZÓN: el argumento “parte de situaciones que yo he leído o presenciado, pero también de mucho de lo que me han contado”, continúa el cineasta, “es la historia de alguien que, pensando primero en su empresa, entra de más en las vidas de sus empleados para intentar devolverlos al redil”.

Qué películas españolas han ganado este premio

España ya ha ganado en varias ocasiones el Oscar a la “Mejor Película Internacional”, aunque si El buen patrón se hace con él, será el primero que lo hará con este título, porque hace dos años se cambio el nombre de “Mejor Película en Lengua Extranjera” (es decir, en un idioma diferente al inglés).

La primera vez que una película española se hizo con este galardón fue en el año 1982, con Volver a empezar, de José Luis Garcí. Luego le siguieron La Belle Époque (1993), de Fernando Trueba; Mar adentro (2004), de Alejandro Amenábar, Todo sobre mi madre (1999), de Pedro Almodóvar y por último, Mar Adentro, también de Alejandro Amenábar.

«MAR ADENTRO» (2004), de Alejandro Amenábar

Eso solo en la categoría de “Mejor Película Extranjera”, hay muchas otras categorías donde una producción, un actor, un director de fotografía, (...) españoles han ganado el Oscar.

Películas españolas que se quedaron a las puertas

Nada más y nada menos que otras 63 películas españolas presentaron su candidatura al galardón. Y de estas, 16 entraron en la “shortlist”; lo que convierte a España en el tercer país en el ranking de más películas nominadas a la Mejor Película Extranjera: