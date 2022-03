Las 5 películas con más Premios Oscar de la historia

Los récords están para batirlos, por ello cada año las películas nominadas a los Premios Oscar están rodeadas de expectativas. En la historia de los galardones más prestigiosos del cine, ha habido cintas con más de 10 nominaciones, pero que no se han llevado todas las estatuillas. Mientras que hay otros títulos que han arrasado en la mayoría de categorías. Este año, la 94ª edición de los premios se celebra el próximo domingo 27 de marzo, en el icónico Teatro Dolby de Los Ángeles. “El poder del perro”, “Licorize Pizza”, “Drive my car”, “Dune” y “El método Williams” son algunas de las películas que lideran las nominaciones, y compiten ya no solo por llevarse las estatuillas -que ya es un logro-, sino también por el intento de batir nuevos récords. Desde que se celebrara la primera edición de estos galardones el 16 de mayo de 1929, estas son las 5 películas que más estatuillas han ganado:

1. “Titanic” (1997)

La icónica cinta de James Cameron no solo fue un éxito en taquilla -la recaudación roza los 2.000 millones de dólares-, sino también en su edición de los Oscar. Recibió 14 nominaciones, y logró ganar 11 estatuillas: a la Mejor película, a la Mejor dirección, a la Mejor banda sonora, a los Mejores efectos visuales y a la Mejor fotografía, entre otros. Si bien tanto Leonardo DiCaprio como Kate Winslet estaban nominados al Mejor actor y actriz, ninguno consiguió alzarse con el premio.

2. “Ben-hur” (1959)

El filme de William Wyler, protagonizado por Charlton Heston, Hugh Griffith, Stephen Boyd, Jack Hawkins o Haya Harareet, obtuvo 12 nominaciones y ganó 11 Premios Oscar. En su momento, ninguna otra cinta había obtenido antes un logro igual, hasta que llegase “Titanic” o “El señor de los anillos: el retorno del rey” (2003). Se alzó con las estatuillas a Mejor película, Mejor director, Mejor actor (Heston), Mejor actor de reparto (Griffith), Mejor diseño de producción y Mejor fotografía, entre otras.

3. “El señor de los anillos: el retorno del rey” (2003)

Es la tercera y última cinta que empata a las dos anteriores en cuanto a premios obtenidos: hizo un pleno, pues de 11 nominaciones ganó 11 galardones. La cinta de Peter Jackson no solo marcó un fenómeno, sino que también ganó los Oscar a Mejor película, Mejor director, Mejor guion adaptado, Mejor canción original, Mejores efectos visuales o Mejor banda sonora, entre otros.

4. “Lo que el viento se llevó” (1939)

Fue la cinta que sentó las bases de este récord: en la 11ª edición de los premios concedidos por la Academia de Hollywood, la película de Victor Fleming fue 13 veces nominadas. Y fueron 10 los premios que ganó: a Mejor película, Mejor director, Mejor actriz -a Vivien Leigh-, Mejor guion adaptado o Mejor actriz de reparto. Este último galardón, concedido a Hattie McDaniel, hizo si cabe más historia, pues fue el primer Oscar que ganó un actor negro.

5. “West side story” (1961)

Empata con la cinta anterior, y obtuvo 11 nominaciones. Dirigida por Robert Wise y protagonizada por Natalie Wood o Richard Beymer, este filme se alzó con el Oscar a Mejor película, Mejor Director, Mejor actor de reparto (para George Chakiris), Mejor actriz de reparto (Rita Moreno), Mejor guion adaptado o Mejor banda sonora, entre otras categorías. Y en cuanto a premios obtenidos le seguirían “El paciente inglés” (1996) o “Gigi” (1958), ambas cintas con 9 premios, si es que este año no hay ninguna cinta que aumente la apuesta.