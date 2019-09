"Blinded by the light": "El Boss" fue mi salvación

Dirección: Gurinder Chadha. Guión: Paul Mayeda Berges, G. Chadha. Intérpretes: Viveik Kalra, Hayley Atwell, Rob Brydon. Gran Bretaña, 2019. Duración: 114 minutos. Drama.

Basada en una historia real. Y con Springsteen como foco inspirador. Miedo me da, me daba más bien, porque luego el susto no fue para tanto. 1987, bienvenidos a la Inglaterra de Thatcher, la política de hierro íntima de Reagan, los años de las hombreras y el rímel desmesurados, de las radiocasetes (y no te olvides del boli por si se lía la cinta), de la Guerra Fría y de la adolescencia de Javed, musulmán pakistaní en un país y durante una época que observa cómo rebrota violentamente el racismo en el brazo en alto de unos feroces obreros, casi siempre en el paro, con el pelo al cero; un chico que escribe poemas, que adora la música, que no quiere que su padre le diga lo que tiene que hacer. Un jovencito tímido y apocado hasta que conoce los discos de «El boss» y decide que él también intentará hacer el sueño que le marca la vida realidad. A ritmo de los Pet Shop Boys y Level 42, Javed protagoniza sus propios (alguno, demasiado largo) videoclips mientras se enamora de una rubita con las ideas muy claras y comienza a driblar poco a poco las rigideces familiares. El candor y empuje del protagonista resultan encantadores, y la película, aunque con ciertos bajonazos y sin querer entrar del todo en los conflictos sociales que acontecieron en aquella época, es sincera e ingenua, aunque a veces le tiente en exceso lo sentimentaloide, una oda al poder del rock en tiempos jodidos yun homenaje muy blanco a un hombre que solo quiso ser él mismo sin olvidar tampoco de dónde provienen sus pasos. Miren, hasta perdono el empacho de Bruce.