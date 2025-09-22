Christopher Nolan dirigirá el Sindicato de Directores de EE UU

Christopher Nolan ha sido elegido para dirigir el Sindicato de Directores de América, según informó la organización el sábado por la noche. El cineasta ganador del Óscar por «Oppenheimer» declaró en un comunicado que se trata de «uno de los mayores honores de mi carrera». El sindicato representa los intereses de unos 19.500 directores de cine y televisión en Estados Unidos y en el extranjero, además de organizar anualmente los premios DGA. «Nuestra industria está experimentando un cambio tremendo, y agradezco a los miembros del sindicato que me hayan confiado esta responsabilidad», dijo Nolan, figura además reconocida por ser defensor de la experiencia teatral y del cine tradicional.

El éxito de taquilla de «Oppenheimer», que se rodó íntegramente en película de gran formato y recaudó más de 976 millones de dólares en todo el mundo, hizo que muchos en la industria reconsideraran el atractivo para el gran público de un formato que no hace mucho tiempo estaba en peligro de extinción. A principios de este año, «Sinners», de Ryan Coogler, ayudó a demostrarlo de nuevo.

Nolan sustituirá a la presidenta saliente, Lesli Linka Glatter, que dirigió el grupo durante cuatro años, incluyendo las huelgas de Hollywood de 2023. Nolan afirmó que está deseando colaborar con Glatter y la junta directiva «para lograr importantes protecciones creativas y económicas para nuestros miembros».

El actual acuerdo básico de tres años de la DGA con la Alianza de Productores de Cine y Televisión, que negocia en nombre de los estudios y las plataformas de streaming las tarifas y las prestaciones, expira el año que viene. La AMPTP felicitó a Nolan en un comunicado y escribió que «esperan colaborar con el presidente Nolan para abordar las cuestiones más importantes para los miembros de la DGA, al tiempo que se garantiza que nuestras empresas asociadas sigan siendo competitivas en un sector en rápida evolución».

Entre los directivos elegidos para trabajar junto a Nolan se encuentran Ron Howard, Gina Prince-Bythewood, Laura Belsey y el expresidente Paris Barclay. Entre los miembros de la junta se encuentran Steven Spielberg y Phil Lord. Desde su fundación en 1936, cuando se conocía como Screen Directors Guild, entre sus presidentes se han encontrado figuras como Frank Capra, George Stevens, Joseph L. Mankiewicz, Robert Wise, Michael Apted y Martha Coolidge.

Nolan es miembro desde 2001 y forma parte de la Junta Nacional y del Consejo de Directores Occidentales de la DGA desde 2015, además de presidir los comités de derechos creativos teatrales e inteligencia artificial del gremio. Ganó el máximo galardón del gremio en 2024 por «Oppenheimer» y anteriormente fue nominado por «Dunkerque», «Origen», «El caballero oscuro» y «Memento».

La próxima película de Nolan, una adaptación repleta de estrellas de «La Odisea» de Homero, se estrena en los cines el 17 de julio.