Crítica de 'Adorable': ni contigo ni sin ti ★★★

No he podido aclararme del todo con la IA y, menos, con los traductores en línea, pero parece que «Elskling», el título original de la intimista, interesante película noruega con la que debuta Lilja Ingolfsdottir, podría significar «cariño» o «querida» en español. Porque, en efecto, quizá lo de adorable le quede anchito a la protagonista del filme, la inestable María, que, tras un matrimonio fallido, se enamora perdidamente de Sigmund, un atractivo hombre muy a su bola, muy libre y con quien acaba casada y teniendo dos hijos.

Cuatro suma ya María, que no puede mantener el equilibrio entre su carrera profesional y la crianza de los niños. Para colmo, con la mayor, una adolescente de libro, la relación es pésima, mientras que Sigmund pasa la mayor parte del tiempo fuera de casa por el trabajo y se le va notando en la cara, pero, sobre todo, en los silencios, que comienza a estar cansado de María, de su ira apenas controlada, de las ganas que siempre parece tener de amargarle la existencia.

Sigmund le pide entonces el divorcio y María decide, en vano, reconstruir su vida sola, y piensa qué hizo mal, cree al principio que nada, con él, con su propia madre, con ella misma. Un estudio sobre la compleja psique femenina al ritmo de la inolvidable «Ne me quitte pas». A veces, sin embargo, es mejor que nos abandonen para comenzar de nuevo, quién sabe si en el mismo punto precisamente en el que lo dejamos.

Lo mejor: Es un debut bien planteado sobre las dificultades de las relaciones amorosas.

Lo peor: La directora quería un final abierto; genial, pero le salió un tanto precipitado.