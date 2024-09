Este es el palmarés completo del 72º Festival de Cine de San Sebastián

Con su película sobre el torero Andrés Roca Rey, "Tardes de soledad", el documental taurino de Albert Serra, ha sido el triunfador de la 72 edición del Festival de Cine de San Sebastián, donde se ha alzado con la Concha de Oro a la mejor película. Pero los premios han reconocido muchas otras cintas. Este es el palmarés completo:

Sección Oficial

Concha de Oro a la Mejor Película: "Tardes de soledad" de Albert Serra

Premio Especial del Jurado: El elenco de "The last showgirl", dirigida por Gia Coppola, encabezado por Pamela Anderson

Concha de Plata a la Mejor Dirección: Exaquo Laura Carreira por "On Falling" y Pedro Martín-Calero por "El llanto"

Concha de Plata a la Mejor Interpretación protagonista: Patricia López Arnaiz por "Los destellos".

Concha de Plata a la Mejor Interpretación de reparto: Pierre Lottin por "Quand vient l’automne" de François Ozon

Premio a la Mejor Fotografía: Songri Piao por "Bound in heaven"

Premio al Mejor Guion: François Ozon y Philippe Piazzo por "Quand vient l’automne"

Otros premios oficiales

Premio Nuevos Directores: "Bagger drama" de Piet Baumgartner; mención especial: "La guitarra flamenca de Yerai Cortés" de Antón Álvarez (C. Tangana)

Premio Zabaltegi Tabakalera: "April" de Dea Kulumbegashvili; mención especial "Monólogo colectivo" de Jessica Sarah Rinland

Premio Culinary Zinema: “Mugaritz. Sin pan ni postre” de Paco Plaza

Premio del Público Película Europea: "The seed of the sacred fig" de Mohammad Rasoulof.

Premio del Público a la Mejor Película: "En fanfare" de Emmanuel Courcol

Premio Horizontes Latinos: "El jockey" de Luis Ortega

Premio DAMA de la Juventud: "Turn me on" de Michael Tyburski

Premio Nest The Mediapro Studio: "El reinado de Antoine" de José Luis Jiménez Gómez (Dominikar Errepublika / República Dominicana / Dominican Republic)

Premio "Otra mirada" de RTVE: "All we imagine as light" de Payal Kapadia. Mención especial: "On Falling" de Laura Carreira

Premio Irízar del Cine Vasco: “Chaplin, espíritu gitano' de Carmen Chaplin. Mención especial: 'Erreplika' de Pello Gutiérrez

Premio Cooperación Española: 'Sujo' de Astrid Rondero y Fernanda Valadez

Premio Agenda 2030 Euskadi Basque Country: 'Soy Nevenka' de Icíar Bollaín

Premio Eusko Label: Primer premio para 'Las guardianas' de Borja de Agüero y segundo para 'KM 0' de Jon Martija Leunda

Premio Loterías: Primer premio para 'Antón” de Mikel González Beorlegui; segundo para 'Cafunè' de Carlos Fernández de Vigo

Premio Dunia Ayaso: 'Los pequeños amores' de Celia Rico

Premios de la Industria

Premio WIP Latam: 'Un cabo suelto', de Daniel Hendler

Premio EGEDA WIP Latam: 'Cuerpo Celeste', de Nayra Ilic

Premio WIP Europa: 'Blaue flecken' de Sarah Miro Fischer

Premios Paralelos

Premio Feroz Zinemaldia: 'Tardes de soledad' de Albert Serra

Premio Fipresci: 'Bound in heaven' de Xin Huo

Premio Sebastiane: 'Reas' de Lola Arias

Premio Lurra Greenpeace: 'The wild robot' de Chris Sanders.