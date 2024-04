Jeremy Allen White protagonizará una película sobre la vida de Springsteen

El actor estadounidense Jeremy Allen White podría ser el encargado de dar vida a Bruce Springsteen en un nuevo "biopic" musical que contará la vida del "Boss" centrándose en la época en la que se enfrentó al proceso de creación del disco "Nebraska". El actor de "The Bear" y también conocido por la serie "Shameless", Jeremy Allen White estaría negociando para interpretar a la estrella de Nueva Jersey, que se sumaría a la larga lista de películas que toman a las estrellas de la música como protagonistas.

Según han publicado medios estadounidenses, el propio cantante estadounidense y su manager, Jon Landau, estarían dando forma a la historia de una película que cuente la historia de cómo nació y cómo se llevó a cabo el citado trabajo, uno de los mejores de la carrera de Springsteen. Aunque aún no se ha confirmado de forma definitiva, las informaciones apuntan a que Jeremy podría ser quien de vida al cantante en esta nueva película, tal y como han publicado medios especializados como "Deadline" y "Variety". El actor Scott Cooper, director de películas como "Crazy Hearts" o "Out Of The Furnace", sería el director y guionista junto a los productores Scott Stuber, Ellen Goldsmith-Vein y Eric Robinson.

Aunque solo es un rumor, el título de la película podría ser "Me From Nowhere", y el argumento se centraría en el relato de la intrahistoria de un álbum que esconde múltiples anécdotas y que fue una encrucijada en la carrera del artista con sus letras oscuras y su sonido diferenciado.