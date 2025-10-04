Martin Scorsese llevará al cine 'Lo que pasa de noche', la novela de Peter Cameron

En 2020 se publicó en Estados Unidos 'Lo que pasa de noche', la séptima novela del escritor de Nueva Jersey Peter Cameron. Una obra narrativa que llegó a España en la primavera de 2022 gracias a la traducción de Catalina Martínez Muñoz para la editorial Libros del Asteroide.

'Lo que pasa de noche' sigue a un matrimonio estadounidense viaja a una fría y remota ciudad europea para adoptar a un niño. Aunque su relación está muy deteriorada a causa de la grave enfermedad de ella, llevan años soñando con ese momento y creen que un hijo les ayudará a recuperar la alegría. Mientras esperan noticias del orfanato en el decadente gran hotel donde se alojan, de atmósfera misteriosa y poblado por unos pocos y excéntricos huéspedes, la pareja se verá envuelta en unos sorprendentes sucesos que les empujarán a reconsiderar sus certezas.

Algo más de tres años después de que pudiéramos leer la obra de Cameron en la primorosa edición de Libros del Asteroide, hemos sabido que el director de cineMartin Scorsese llevará a la gran pantalla esta historia tan inquietante como singular.

Para ello contará con superestrellas de la interpretación como Leonardo DiCaprio -actor fetiche del cineasta norteamericano- yJennifer Lawrence. Eso sí, todavía no hay fecha de estreno, aunque se estima que para el año 2027. Solo sabemos que el inicio del rodaje será en enero de 2026.