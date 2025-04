Pérez-Reverte desmonta la nueva película de 'Guillermo Tell': "Solo faltó que el rey fuera negro"

'Guillermo Tell', del director británico Nick Hamm, era uno de los estrenos del pasado fin de semana y el escritor Arturo Pérez-Reverte lo tenía marcado en el calendario, por lo que se acercó a las salas para dar buena cuenta de este relato histórico de principios del siglo XIV sobre la opresión de las fuerzas austriacas al pueblo suizo.

En él, el protagonista (interpretado por Claes Bang) juró no volver a usar la violencia tras su paso por las Cruzadas, pero las circunstancias le "obligan" a unirse a la rebelión para detener el derramamiento de sangre. Como castigo, el gobernador Gessler obliga a Tell a disparar una manzana sobre la cabeza de su hijo Walter, de lo que saldrá ileso por sus habilidades con la ballesta.

Gessler hará cautivos a Tell y a la princesa Bertha de Habsburgo, aunque no tardarán en encontrar la manera de salir de allí. Tell regresará así para liderar una rebelión contra los invasores austriacos, buscando venganza tras el saqueo de su ciudad y la muerte de su esposa.

Sobre la leyenda: a día de hoy, no existe ninguna prueba documental que pueda probar que la figura asociada a esos dos elementos tan opuestos como una ballesta y una manzana se corresponda con la de un personaje real. Su existencia aparece en una serie de relatos legendarios de los siglos XV y XVI que incluyen altas dosis de fantasía y motivos folclóricos.

No obstante, resulta probable que algunos de los rasgos y episodios que se le atribuyen pertenecieran realmente a un combatiente no identificado por la independencia suiza de principios del siglo XIV, al cual la imaginación popular habría dotado posteriormente de elementos legendarios y numerosas interpretaciones arbitrarias y libres satinadas con el amplísimo barniz de la ficción.

La última es está cinta de Hamm, cuyo título alude al mismo nombre que el mencionado caballero del folclore suizo y que propone una inmersión histórica y adrenalínica en pleno corazón de 1307.

Fue esta la historia en la que se sumergió recientemente Pérez-Reverte. Lo hizo el sábado, y las sensaciones que dejó el nuevo Tell en el cuerpo del escritor no fueron las mejores, como escribió en su cuenta de X: "Mujeres guerreras con faldas que desmontan a jinetes armados a caballo, un malo al que al final le perdonan la vida porque matar queda feo, el hijo con la manzana en la cabeza es árabe...", publicaba.

Pero el autor de 'El capitán Alatriste' reservaba la ironía para el final: "Sólo faltó que el rey fuera negro para tener la película ideal", escribía Pérez-Reverte en alusión a ese mundo "woke" que parece que tiene que desfigurar hasta el último de los episodios históricos para adaptarlo al "buenismo" de 2025.