¿Por qué Carlos Boyero no soporta el cine de Almodóvar? El crítico lo aclara

Sin duda,Carlos Boyero es uno de los periodistas más singulares de nuestro país. A su buen hacer como crítico de cine en el diario El País y en la Cadena SER, se suma su desinhibición a la hora de decir o escribir lo que piensa, de manera directa, sin pelos en la lengua.

Por ejemplo, la película española candidata a los Óscar'Segundo premio', unánimemente aclamada por la critica, recibió el pero, cómo no, de Carlos Boyero -poniendo voz a lo que muchos pensamos sobre la cinta-: "Me resulta imposible conectar mínimamente con esa estética rebuscada, experimental, vacua".

La mala relación del crítico madrileño con el director de cine Pedro Almodóvar es bien conocida y viene de un episodio muy pretérito.

Ahora, ante el inminente estreno -el viernes 18 de octubre- del flamante largometraje del reconocido cineasta manchego, 'La habitación de al lado', premiado con el león de oro en La Mostra de Venecia, Carlos Boyero ha opinado al respecto -sobre la cinematografía de Almodóvar- en el canal del youtuber catalán Jordi Wild, 'The Wild Project'.

"No me creo nada de lo que me cuenta ni cómo me lo cuenta. Creo que está mirando con siete ojos esas historias tan personales. Hay algo que me resulta falso", dije sobre las historias del director español, que, salvo contadas excepciones, no convencen a este insobornable crítico.

"Es muy oportunista yo creo. Todas sus referencias culturales, lo último que a él le parezca que está de moda...", aseguró sobre el cine de Almodóvar, coincidiendo con su amigo José Luis Garci en la definición de progre: "el que está con lo que se lleva".

Además, Carlos Boyero, ante Wild, confesó que Almodóvar "evidentemente tiene talento", pero que a él, personalmente, no le interesa. "Sé que soy una anomalía absoluta. Es mi problema, es que no conecto. Muchos de sus diálogos y tramas me parecen ridículos", se sinceró.