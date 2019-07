Spider-Man: ¿me lanzo a ligar o salvo al mundo?

Tras las consecuencias de la monumental batalla que ha devuelto a Peter Parker y a sus amigos a la vida, el superhéroe adolescente continúa lamentando la desaparición de su mentor, Tony Stark, cuyo sacrificio ha hecho posible su regreso. De algún modo le reconfortan las palabras de Happy Hogan (Jon Favreau), quien le asegura que Tony no hubiera hecho lo que hizo si no estuviera seguro de que Peter iba a estar listo para tomarle el relevo. Pero Happy tiene otro mensaje con el que el chico no quiere tener que lidiar, y es que Nick Fury le está buscando. A pesar del aviso, o quizá a consecuencia de él, Peter se va con sus amigos a pasar unas vacaciones a Europa. Esa es su constante lucha: asumir que su destino es ser Spider-Man, lo que implica que tiene el poder de proteger a los suyos y al resto del mundo, pero, también, como ya ha aprendido, de ponerlos en peligro. «Spider-Man: Lejos de casa» es una mezcla de humor, corazón y todo lo que esperas de este superhéroe, al menos, eso afirma su director, Jon Watts, que ya dirigió «Spider-Man: Regreso a casa» (2017). «Estamos siempre buscando una forma de tocar temas cargados de emociones, pero permaneciendo fieles al tono del anterior filme», asegura. La historia tiene lugar tras los eventos de «Vengadores: Endgame», muy presentes en esta película, y funciona como cierre de la saga. Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, explica que «Peter y el mundo se enfrentan a la pérdida de Iron Man, y Parker quiere darse un pequeño respiro, como cualquier chico de su edad. El problema es que él no es como los demás, tiene responsabilidades, especialmente en este momento».

Tom Holland interpreta aquí por quinta vez a un personaje con el que se ha ganado el favor de crítica y público. Desde que con tan solo nueve años participara en «Billy Eliot», en el West End de Londres, su carrera interpretativa ha ido subiendo como la espuma. Ha tenido papeles memorables en filmes como «Lo imposible» (2012) y «En el corazón del mar» (2015), que sin duda sumaron para que en Hollywood no tardaran en elegirle como Spider-Man para «Capitán América: Civil War». Su experiencia como bailarín y gimnasta, además, le ha ayudado enormemente para ponerse el traje del personaje. Holland confiesa que considera que esta entrega es, si cabe, mucho más divertida que la anterior, pero, al mismo tiempo, lo que está en juego es mayor y más personal para él. «Ha sido una experiencia increíble, me siento muy privilegiado por tener la oportunidad de dar vida a un personaje tan querido. Estaría dispuesto a hacer veinte películas sobre él si me lo piden porque me lo paso muy bien interpretándole –explica–. En esta ocasión, Spider-Man está buscando tomarse un respiro, pero la responsabilidad que tiene siempre acaba entrometiéndose». En efecto, en el filme anterior vemos a un Peter Parker que disfruta enormemente de sus poderes. «Ahora, sin embargo, necesita unas vacaciones, pero, a diferencia de cualquier otro mortal, tiene responsabilidades como superhéroe», afirma el actor.

El gran enemigo de ese deseo es Nick Fury, ex director de S.H.I.E.L.D., que le busca de manera implacable porque quiere que se una a la batalla contra las Criaturas Elementales. De hecho, Nick le sigue la pista a Parker hasta Venecia. «Fury tiene serias dudas sobre Peter –explica Samuel L. Jackson, ya un veterano interpretando este papel–. Le ve aún muy crío y todavía no da crédito a que Tony Stark le eligiera para continuar su legado». En todo caso, Fury desea que Spider-Man sume fuerzas con Mysterio (Jake Gyllenhaal) para enfrentarse a sus enemigos extraterrestres. «Jake es un tipo estupendo, nos hemos llevado muy bien durante el rodaje. Además, era uno de esos actores con los que siempre he querido trabajar», afirma Holland, y añade: «Ha sido muy divertido luchar contra esos monstruos juntos, imaginar que estás luchando con algo es más complicado cuando lo haces solo», asegura.

Gyllenhaal es conocido por elegir filmes más independientes, aunque se ha declarado fanático del Universo Marvel. «Suelo protagonizar películas que, en general, la gente considera un tanto extrañas, por eso formar parte del mundo Marvel ha sido una experiencia divertida y diferente. Era muy importante para mí crear a un personaje del que el público no se olvidara fácilmente –confiesa Gyllenhaal–. Mysterio es un villano en los cómics, por lo que interpretarlo como un héroe en el filme me llamó mucho la atención».

Por evitar los «spoilers»

Por otra parte, el secretismo sobre la producción de la película ha sido extremo. Para el director fue algo duro con lo que lidiar. «Era muy difícil, no solo por la enorme presión, sino porque tienes que añadir el mantenerlo en secreto, no poder compartirlo es complicado. Se convierte en algo un tanto extraño», asegura. La actriz y cantante Zendaya, que vuelve a interpretar a Mary Jane (MJ), también tuvo que «sufrir» de primera mano ese secretismo. «Únicamente podías leer el guión en su totalidad si eras parte de Sony o Marvel, y cualquier cosa que pudiera ser un “spoiler” no aparecía», explica la joven. En esta entrega, su personaje descubre quién es realmente Peter, lo que complica la relación romántica entre ellos y la lleva por un camino menos amable de lo que a Parker le gustaría. «En esta película la conocemos mejor y vemos un lado suyo más vulnerable. Peter está enamorado de ella por cómo es, incluyendo sus pequeñas manías, pero MJ parece estar prendándose más del superhéroe que de Peter, algo con lo que Parker no está muy de acuerdo», afirma. Una de las cosas que Zendaya admira más de MJ es su capacidad para decir la verdad. «Vivimos en un mundo donde la mayor parte de la gente no se atreve a verbalizar lo que piensa. El hecho de que MJ sea un poco diferente, no la típica chica, y que Peter tenga el mismo problema, les une», concluye.

Respecto a la taquilla, se espera que el filme recaude unos 125 millones de dólares en los primeros seis días, aprovechando la fiesta de la independencia de EE.UU., tradicionalmente una de las fechas más deseadas para estrenar. Este año la taquilla ha descendido un 10% respecto al anterior, primordialmente por «remakes» o «spin offs» como «Godzilla: Rey de los monstruos» y «Men In Black International», que han dado resultados poco halagüeños. Sin embargo, «Spider-Man» parece llegar con fuerza después del éxito de «Vengadores: Endgame».