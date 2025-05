Crítica de "La llegada del hijo": las otras madres ★★★ 1/2

Una voz en off llena de tristeza, de duelo. Otra supuestamente deseada maternidad en el filo de la navaja, otra mujer sola que debe enfrentarse a una realidad durísima. Sofía recibe a su hijo, quien regresa a casa después de varios años en prisión tras matar a una joven. El menor conducía el coche, ella estaba fuera, delante del vehículo, y lo miraba. Un accidente, o no lo fue. La relación entre ambos personajes es tensa, llena de silencios, lastrada por algo que sucedió en el pasado que Sofía no puede olvidar, ni quiere.

Gracias a varios flash backs que se alternan en esta arriesgada, atrapante y perturbadora historia el espectador va obteniendo algunas pistas, pocas en verdad, mientras la protagonista parece reiterar apenas con dos o tres miradas llenas incluso de miedo y vacío que nunca superará el resentimiento. Fue un parto complicado el de Sofía, y quizá aún se pregunte si valió la pena. Es lícito, es humana.

Lo mejor:

La complejísima, turbia relación que se establece entre ambos protagonistas

Lo peor:

Que quizá el atractivo personaje de la abuela este poco desarrollado