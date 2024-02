Crítica de "Sala de profesores": el otro grito de Munch ★★★★

Carla Nowak (excelente Leonie Benesch), la mujer de la foto superior, ya no sabe cómo contener la raabia, la impotencia, el pánico, la ansiedad que le rebota dentro de una bolsa de plástico, y solo ve una salida: gritar, gritar de manera desesperada mientras comienza otra tensa clase entre niños que desconfían de ella y llegaron ya a un veredicto: culpable. Ella, entregada maestra de matemáticas y deportes que debuta con su primer trabajo en una escuela de secundaria y que únicamente intenta esclarecer unos robos que se producen allí. Uno de los alumnos parece sospechoso, pero Carla decide que las aguas no acaben desbordando el cauce (los menores son cacheados, y un profesor les obliga a decir el nombre del presunto ladrón so pretexto de que el centro, ante estas circunstancias, aplica la tolerancia cero) y grabar a una compañera de trabajo que, presuntamente, se trata de la auténtica delincuente.

Al cabo, en este intenso, notable, contenido thriller (aunque el espectador espera siempre que algo aún más terrible suceda, lo que la tensa banda sonora vaticina), esos billetes sustraidos resultan un mero «MacGuffin» para plantear una sobrecogedora historia que, a partir de una serie de decisiones en apariencia irrelevantes, denuncia el poder de las «fakes news» en la sociedad actual, una sociedad racista, prejuiciosa, tan enrarecida como esa sala de profesores donde todos esperan acabar cuanto antes, y como sea, con un asunto que nadie sabe dónde puede desembocar. Cuidado, Bayona.

Lo mejor

Se trata de una notable y tensa historia cuyo alcance va más allá de las aulas

Lo peor

Que nuestro Bayona deba enfrentarse a filmes como este de cara al Oscar