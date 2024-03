Crítica de "Tótem": fiesta de cumpleaños y despedida ★★★ 1/2

El reto de “Tótem” está en medir y representar los movimientos geológicos de una tumultuosa familia en un espacio (una casa) y un tiempo (un día) limitados sin que ningún personaje parezca un extra con frase, un convidado de piedra en una verbena a la que no ha sido invitado. Lila Avilés, como ya demostró en “La camarista”, sabe que el punto de vista lo es todo, y aquí articula la dinámica del caos de una fiesta de cumpleaños que también es de despedida, a partir de dos perspectivas opuestas, en edad y en sustancia: la de Sol, una niña que deambula por un espacio de turbulencias emocionales que no acaba de comprender, preocupada porque tal vez su padre, enfermo de cáncer, no la quiere, y la de Tona, ese padre, pintor en estado terminal, encerrado en su dormitorio, la ausencia que motiva esta reunión desbordante.

En el espacio que los separa hay tiempo para que la vida hierva en sus actos más (secarse el pelo, preparar una tarta) o menos cotidianos (una limpieza energética), como si Avilés, muy sensible al detalle realista, quisiera demostrar que el duelo precoz se combate con ese derroche de movimiento y discusión. Es posible que, entre tanto bullicio, en el que cada personaje tiene su momento, se pierda la tensión dramática entre esas dos miradas capitales, el eje padre-hija, aunque, al final, cuando teníamos la impresión de que la película había apostado por ser un fresco impresionista, anárquico, hay un aprendizaje individual que se resuelve, de forma conmovedora, delante de un pastel.

Lo mejor:

Cada personaje, por secundario que sea, está definido por un detalle, un gesto significativo.

Lo peor:

A veces se pierde el punto de vista de Sol, que, al fin y al cabo, parece la luz que ilumina el caos.