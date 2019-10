Cruz-Guevara estrena su "Pictograma", obra ganadora del Premio Reina Sofía de Composición

Esta semana se ha estrenado "Pictograma, concierto para violín y orquesta" de Juan Cruz-Guevara, que resultó la obra ganadora de la XXXVI edición del Premio Reina Sofía de Composición. Estamos ante uno de los premios más importantes que existen en su género en Europa y que va conociéndose internacionalmente desde que se abrió a los compositores de fuera nuestras fronteras. En su ya larga trayectoria lo han recibido, entre otras, obras de Guinjoan, Prieto, José Luis Turina, Oliver, Charles Soler, Bertomeu, Leclerc, Brotons, Martínez Espinosa, Rebullida, Civilotti, Llanas, Martín Jaime, Santacreu, Torres, Sotelo, Olavide, Gosálvez, Botter, Erkoreka, Bonato, Seo, Chang, Oliu, Drán, Lauzaurika, etc. Hubo un par de años en los que el premio quedó desierto, entregándose a Lutoslawski y Montsalvatge en reconocimiento al conjunto de su obra.

Tres aspectos lo hacen especialmente atractivo. De un lado su dotación económica de 35.000 euros. De otro y aún más importante, el estreno asegurado de la obra con una orquesta amplia y de calidad como la Sinfónica de RTVE, que ha interpretado hasta la fecha todas las partituras premiadas, así como también grabación discográfica y su difusión por radio y televisión. En Italia existe un concurso parecido, el Valentino Bucchi romano, cinco años mayor pero sin la posibilidad del estreno con una gran orquesta y su transmisión radiofónica.

La Fundación de Música Ferrer-Salat fue creada en Barcelona en el año 1982 por Carlos Ferrer Salat con el fin de impulsar y divulgar la música clásica contemporánea, contribuyendo a que la música de los compositores actuales fuese interpretada, escuchada y difundida. Tras el fallecimiento de su padre en 1998, Sergi Ferrer-Salat, pasó a ocupar la Presidencia de la Fundación, ampliando su radio de acción, hasta entonces casi circunscrito al Premio Reina Sofía. En el año 2007, se inicia la colaboración con el Festival Internacional de Jazz de Barcelona y desde 2010, se conceden las Becas de Música "Jóvenes Promesas" para estudios en el Conservatorio Superior de Música del Liceo de Barcelona y se apoya la formación musical en colectivos desfavorecidos, considerando la cultura como un elemento fundamental en el progreso social.

El jurado, compuesto en esta edición por Bruno Dozza, Javier Arias Bal, Dmitri Loos, Jesús Rueda y presidido por Luís Tinoco, no conoce los nombres de los concursantes hasta el final, ya que las partituras se presentan de forma anónima. Fue un acierto de la Fundación Ferrer Salat que en su jurado entrasen personalidades extranjeras. Falta ahora que a su fallo sea convocada la crítica internacional, lo que ayudaría a potenciar aún más su difusión y, en consecuencia, el mejor de todos los premios, que no es otro que la incorporación al repertorio de las obras galardonadas. Al premio le queda una asignatura pendiente, común a otros muchos de composición o interpretación, que es el descubrimiento de una obra que alcance, no ya la popularidad, sino la entrada en el repertorio. Todo llegará con persistencia.

"Pictograma" de Juan Cruz-Guevara, de unos veinte minutos de duración, fue estrenada el jueves por la Orquesta de la RTVE con el violinista Miguel Borrego y bajo la dirección de su nuevo titular, Pablo González, dentro de un programa ambicioso que en su segunda parte llevaba "Ivan el terrible" de Prokofiev. El acto contó, como viene siendo habitual, con la presencia de la Reina Doña Sofía y el presidente de la Fundación Ferrer-Salat, que hicieron entrega del premio a un emocionado compositor, para quien la presencia de sus padres fue un aliciente más.

En la partitura, escrita para gran orquesta, abundan los "divisis", tal y como sucedió también en la "Orografía sonora" de Martín Quintero y los "Tres espacios luminosos" de Lauzurika, premiadas en 2015 y 2016. Juan Cruz-Guevara nació en Macael en 1972 (Almería) y es actualmente profesor del Conservatorio Superior de Música de Granada y Profesor del Máster Universitario en Composición con Nuevas Tecnologías de la Universidad Internacional de La Rioja.

Cuenta en su haber con numerosísimos premios, tanto nacionales como internacionales, y trata de emplear un lenguaje musical que responda a las características de la sociedad en la que vivimos, no huyendo de lo popular. Hoy viernes, podrá seguirse en directo el concierto por Radio Clásica a las 20 horas.

La composición sinfónica actual se encuentra en una difícil encrucijada. Los lenguajes de la un día denominada vanguardia se han agotado y los nuevos caminos resultan obtusos. Quizá de ello venga el más que evidente acercamiento entre las músicas más "populares", como el rock o la electrónica, y las consideradas como "cultas".

¿Será porque los autores de las primeras han evolucionado hacia formas más elaboradas o porque los de las segundas andan dando bandazos en su despiste? Dijo una vez Leonard Bernstein que contenía tanta música una canción de Lennon-Mcartney que un lied de Schubert, pero muchos otros se niegan a admitirlo. En los concursos de composición actuales aún se echa de menos que la obra ganadora tenga el gancho de una banda sonora cinematográfica. Para no pocos es este género el sucesor del sinfónico, pero no hay jurado que lo considere.