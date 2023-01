Cuando Pedro Pascal no era Pedro Pascal

Ahora todo el mundo conoce su nombre. Y, si nos tuviéramos que poner sajones, podríamos decir que él es el momento. Protagonista de la recién estrenada "The Last of Us", la nueva serie de HBO que adapta uno de los videojuegos más importantes de la historia, el actor chileno Pedro Pascal está viviendo uno de sus mejores momentos profesionales. A ese éxito habrá que sumar, a partir del próximo 1 de marzo, el estreno de la tercera temporada de "The Mandalorian", la serie de Disney+ que expande el universo Star Wars y que tanto se ha alabado por recuperar el verdadero espíritu de la saga sin renunciar a los nuevos cánones de diversidad e inclusión. Y todavía hay más, ya que Pascal acaba de rodar junto a Ethan Hawke y a las órdenes de Pedro Almodóvar un cortometraje que podrá verse durante la próxima temporada de festivales primaverales.

Pero, por supuesto, no todo ha sido un camino de rosas. Antes de su papel en "Narcos" y su colaboración con Netflix en otras producciones como "Triple Frontera", y antes incluso de saltar al ojo global con su papel en "Juego de Tronos", Pascal fue uno de esos recurrentes clásicos de la televisión americana que rebotan de serie en serie con tramas de entre 5 y 10 capítulos. Así le ocurrió con "Graceland" y "El mentalista", donde ejerció de interés romántico con una de las protagonistas. E incluso antes, apareciendo en episodios de "CSI" y, más notablemente, en la primera temporada "The Good Wife", junto a Julianna Margulies: "Tenía que hacer como de este abogado un poco cabrón. No me gustaba nada, pero aprendí mucho sobre el oficio, gracias a los asesores que tenía la serie en el set", confesaba hace años en una entrevista a GQ repasando sus roles más icónicos.

Como no podía ser de otra forma, el actor criado en Estados Unidos también participó en "Ley y Orden", quizá la serie estadounidense con más desfile de rostros conocidos de la historia televisiva, aunque su debut como Pedro Pascal hay que buscarlo en la serie "Sin rastro", que emitió Antena 3 durante años con gran éxito de audiencia. ¿Y por qué "como Pedro Pascal"? Antes de alcanzar la fama y el éxito en todo el mundo, el intérprete probó suerte con otros nombres artísticos. En "Buffy", la mítica serie de la cazavampiros, Pascal aparecía acreditado como Pedro Balmaceda, quizá apelando a su herencia latina. Y en el episodio de "Policías de Nueva York" en el que participó en 2001, el actor aparecía citado como Alexander Pascal. ¿Cuál es su nombre real, entonces? Todas las combinaciones, en realidad, vienen de José Pedro Balmaceda Pascal, su nombre de nacimiento.

En un mundo tan complicado como el de Hollywood, donde incluso los nombres artísticos están protegidos por derechos de autor y sindicales, Pedro Pascal ha sabido hacerse un hueco. Y nunca lo tuvo fácil, ya que la salida de su familia hacia Nueva York desde Chile se dio como consecuencia directa del Golpe de Estado de Pinochet en 1973. Pascal es hijo de Verónica Pascal, psicóloga infantil, y José Balmaceda, médico de fertilidad, ambos simpatizantes de Allende en la época del levantamiento militar, y también cabe destacar que algo de español corre por sus venas, con una abuela mallorquina a la que siempre hace referencia, como en la película "El insoportable peso de un talento descomunal", junto a Nicolas Cage y rodada en el archipiélago balear.