Aquel hombre no solo era admirado en la España de su tiempo, sino influyente y prestigioso en toda Europa. Como tal, estuvo en las oraciones de la Academia Sueca durante muchos años, muy cerca de hacerse con el Nobel de Literatura , encabezando unas listas en las que figuraban nombres que hoy son sencillamente clásicos.

En la década de los 30, en aquella II República cuyo advenimiento defendió tanto como denostó luego, su peso como intelectual creció en todo el mundo. Y es aquí cuando realmente Unamuno rozó con los dedos el Nobel. Fue en la edición de 1935, con el ruido de sables bien audible ya en España, un año antes del estallido de la Guerra Civil y la muerte del escritor.

En 2001, la Academia Sueca “desclasificó” las deliberaciones del Nobel, editó un libro en el que se incluían las opiniones sobre los candidatos de los primeros 50 años del premio, inaugurado en 1901. Gracias a ello sabemos la gran adhesión que tenía Unamuno entre universidades y personalidades del mundo y el estatus que le concedía la Academia. "Quizás sea el personaje más importante de la literatura española contemporánea", valora.

Un buen augurio. Unamuno “competía” con grandes (vistos desde hoy) de la talla de Chesterton y Paul Valéry por un galardón para el que fueron rechazados en la primera mitad del siglo autores como Tolstoi y Zola o los españoles Galdós y Baroja. Pero los académicos nunca estuvieron de acuerdo en torno a su figura o al menos en la totalidad de su obra. Valoran la “sinceridad y belleza de lenguaje y su sabiduría práctica”, el “vigor” de una pluma “a veces abstracta”.

Pero parece ser que los suecos no se aclararon del todo y que el vasco fue víctima de un “lost in traslation” cultural: “Hay que leer sus obras despacio por su extrema profundidad y difícil comprensión. Además dificulta ese entendimiento las diferencias entre la cultura nórdica y la mediterránea, por lo que no recomendamos al candidato”. Para colmo, añaden a modo de coda crítica, que es una persona “demasiado segura de sí misma”. Sí, estas cosas también influyen en el Nobel, ese premio que Borges jamás ganó por decir cosas como que “la democracia es un exceso de estadística” y que Graham Greene se cerró, dicen, por liarse con la mujer del secretario de la Academia.