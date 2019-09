«Cuatro manos»: Protégeme, hermana

Dirección y guión: Oliver Kienle. Intérpretes: Frida Lovisa Hamann, Friederike Becht, Christoph Letkowski, Detlef Bothe. Alemania, 2017. Duración: 94 min. Drama

Solo son dos niñas aterradas que deben contemplar escondidas el asesinato de sus padres, algo que las marcará a hierro y fuego. Jamás habrá reposo. Jessica le promete entonces a Sophia que la protegerá siempre, lo que llega a convertirse para la primera en una obsesión. Hoy, ya veinteañeras, Jessica continúa transtornada y ve amenazadas en el rostro de cualquier tipo, aunque Sophie únicamente desea olvidar en pasado. De pronto, una de las dos hermanas desaparece y los traumas, el miedo, explotan. Oscuro y claustrofóbico thriller psicológico, hay poco que añadir sobre el devenir del segundo largo realizado por el también guionista Oliver Kienle so pena de caer en un spoiler para matarnos, pero sí que ha conseguido ir más allá de la previsible violencia, de lo fácil, para bucear en las almas de estas mujeres lastradas por el duelo, la nostalgia y un espantoso sentido de orfandad. No dejes de tocar el piano conmigo, no me abandones ni olvides tu promesa, aunque duela.

Lo mejor

Que su director consigue ir más allá del thriller psicológico fácil y adentrarnos en el dolor y traumas de estas dos mujeres

Lo peor

Sin caer en odiosos espoiler, estén muy atentos al devenir de la historia porque lo mismo alguna vez se pueden liar