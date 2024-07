Disney sufre un masivo robo de contenido inédito y proyectos de futuro

Todavía no se sabe cuál es el alcance del robo, ni siquiera hasta qué punto podría haber material extremadamente sensible. Sin embargo, un grupo de hackers acaba de anunciar que ha logrado colarse en los archivos de almacenamiento de Disney y robar material almacenado que ocupaba 1 terabyte de espacio, como publica el medio "404 Leak". Según han revelado estos piratas informáticos, se trataría de contenido no publicado, como material inédito y proyectos de futuro, tanto para cine, como videojuegos y televisión.

Aunque todavía se desconoce el alcance de esta sustracción, el material podría ser sensible, ya que Disney se encuentra en desarrollo de múltiples proyectos en todos los ámbitos. El gigante del entretenimiento también sondea y descarta un gran número de ideas a lo largo del año que pasan a formar parte de un "cajón durmiente" en caso de que se encuentre oportuno desarrollarlas.

Algunos de sus estrenos más próximos incluyen largometrajes como "Mufasa: El rey león" o "Vaiana 2", que verán la luz a finales de año, así como "Avengers: The Kang Dynasty" y "Avengers: Secret Wars", "Avatar 4" y "Avatar 5", así como nuevas películas de Star Wars todavía sin título.