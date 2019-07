“El Rey León” no convence a la crítica

Rotten Tomatoes es una página que aglutina reviews de expertos, críticos y periodistas sobre los últimos lanzamientos de la cartelera; también se quedan ahí las opiniones de largometrajes más antiguos, pero normalmente sirve como paso previo aclaratorio para los más indecisos de cara a ver si un estreno merece la pena o no. “El Rey León” es uno de los estrenos más esperados del año (todo lo que está en manos de Disney suele ser carne de ansia por parte de los espectadores), pero Rotten Tomatoes se ha encargado de enfriar los ánimos a apenas una semana de su salida oficial.

El “tomatómetro” (el medidor que indica el éxito o el defenestro de un filme) le da a Simba, Mufasa y Scar un 57% sobre un total de 100, lo que se conoce como un aprobado raspado, coloquialmente. Además, los críticos especialistas le dedican palabras no demasiado acogedoras; David Ehrlich, de indieWire, escribe en el portal que “está bien creada pero refleja un autoretrato de desidia creativa de un estudio comiéndose su propia cola”; Mara Reinstein, de Us Weekly, argumenta que “pese a toda la majestuosidad visual que presenta, esa unicidad mística de la original de 1994 queda lejos de donde brilla la luz (por los efectos especiales)”; y Bilge Ebiri, de New York Magazine, explica que “es un emocionante recordatorio de lo que puede ser conseguido con todo el talento (y el dinero) del mundo, a la par que un cauteloso cuento que ilustra lo que puede pasar cuando no existe una visión que aúne todos los elementos”.

Como se puede apreciar la crítica no ha sido especialmente amable con la resurrección de “El Rey León”. El largometraje se estrenará el próximo 19 de julio en España; acudir a su estreno para soltar la lagrimilla y para salir de dudas sobre si es tan mala como la pintan se antoja imprescindible.