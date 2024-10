El Festival de Cine de Londres retira un revelador documental sobre la extrema derecha

Repasando las últimas cataratas informativas admonitorias sobre los peligros del auge de la extrema derecha en Europa y revisando algunas de las numerosas crónicas sobre la muerte anunciada de Europa, parece inevitable sucumbir al fatalismo evidenciado del Turturro almodovariano de "La habitación de al lado". Pero también adquiere sintonía de presente ese momento en el que un sardónico Nani Moretti insta en una escena de la luminosa "Abril" mientras ve encendido un debate que está teniendo lugar en televisión al ministro de Asuntos Exteriores del Partido Demócrata, Massimo D’Alema a no dejarse achantar argumentalmente por las mentiras que está vertiendo en ese momento Berlusconi sobre el estado de la justicia italiana y la irrupción de la ultraderecha. "¡Di algo de izquierdas D’Alema, algo!", espeta indignado.

No le faltaba razón al cineasta entonces en el grito proferido en la década de los noventa y no parecería faltarle ahora, casi en las postrimerías del 2024 cuando en paradójica y fatídica alegoría de involución histórica, resulta relativamente fácil ubicar el inicio del ascenso de la extrema derecha justo en el país del también autor de "Caro Diario", el mismo territorio que derrotó al fascismo para años después haberlo devuelto al poder. Encima, a través de las urnas.

Desde la inesperada victoria de los Hermanos de Italia de Meloni, hasta los resultados inflados de Le Pen en Francia, la consolidación de Viktor Orban en Hungría y su "estamos dispuestos a mezclarnos unos con otros, pero no queremos convertirnos en pueblos mestizos" o el contagio ideológico reaccionario replicado por otros países como Portugal o España (donde las arengas de Abascal y sus inolvidables “oligarquías que pretenden convertir naciones enteras en estercoleros multiculturales” lo ejemplifican a la perfección), el vergonzante ejercicio de progresiva inundación de mensajes y proclamas de odio proyectados en el epicentro de las sociedades ha ido lo suficientemente rápido y lejos como para que una industria como la cinematográfica sienta la imperiosa necesidad de recogerlo también en sus relatos.

Es el caso de la directora Havana Marking, ganadora en el Festival de Sundance de 2009 por su documental "Afghan Star" y conocida por abordar en la mayoría de sus trabajos temáticas de índole político que resultan incómodos para determinados sectores como también hizo en "Los cleptócratas" con el retrato de una de las estafas financieras más flagrantes de los últimos tiempos. Ahora, su último proyecto, "Undercover: Exposing the Far Right", centrado en el modus operandi de varios integrantes de grupos de extrema derecha en Reino Unido ha sido retirado del programa de la 68º edición del Festival de Cine de Londres por considerar desde la organización que su estreno podía generar situaciones límite en cuanto a la seguridad y a la "salud mental" de los trabajadores. Es decir, que tenían miedo, -el mismo sistema de activación que precisamente mueve y detona los episodios de discriminación y hostigamiento ejercidos por estos grupos-, de que hubiera una respuesta física de violencia durante el lanzamiento que pudiera afectar de manera directa a la integridad de los organizadores.

El largometraje, sigue a los investigadores de la organización Hope Not Hate (surgida tras los disturbios racistas ocurridos en Inglaterra con el objetivo de promover la cohesión social y defender a la sociedad multirracial de Gran Bretaña frente a las fuerzas y políticas antidemocráticas y autoritarias) mientras buscan a miembros de facciones de extrema derecha que están planeando manifestaciones y campañas de intimidación, pero también se adentra en las conexiones que un activista británico de extrema derecha tiene con Estados Unidos. "Creo que la película es excepcional y fácilmente uno de los mejores documentales que he visto este año. Sin embargo, los trabajadores del festival tienen derecho a sentirse seguros y a que su salud mental y su bienestar sean respetados en su lugar de trabajo", alega la directora del certamen, Kristy Matheson, aludiendo a los posibles actos de violencia generados tras la presentación.

Por su parte, Marking ha criticado, como era de esperar, la decisión de cancelar el estreno y tal y como aseguraba en una entrevista en "The Observer" calificándola de "muy desafortunada". "Entiendo el miedo que tiene la gente, pero estoy muy decepcionada porque no se haya podido encontrar un método alternativo de proyección. Cada vez es más difícil hacer estas películas y perder a este público fue desconcertante", ha replicado la autora sobre las consecuencias de la decisión tomada. Sin embargo y a pesar de la complicación asumida, ayer, 21 de octubre, el documental se estrenó mundialmente en el canal público de la televisión británica Channel 4. Ojalá lo viera Moretti. Y esta vez no le entraran ganas de gritar. Sino directamente de exiliarse. Como a todos.