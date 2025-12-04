Hombres G: jóvenes por siempre

No hay forma de saber por qué hay músicos que desafían al reloj y se mantienen en la cima generación tras generación, década tras década, ajenos al vaivén de las modas, la dictadura de la industria y el caprichoso mercado. O sí: mucho deben de tener que ver ahí el talento y la distinción, la personalidad, un modo diferente de concebir la música. Tras la aparente sencillez de las canciones de Hombres G, firmadas por David Summers, se esconde algo muy complejo y que cualquier compositor ansía: la capacidad de conectar con la gente más diversa, tanto por edad como por clase social. Los grandes éxitos de esa banda, que son muchísimos, tantos como para sostener una actuación de más de dos horas sin un solo anticlímax, son, en puridad, canciones indestructibles, imperecederas, eternas. Y el músico que tiene ese botín, ese tesoro, se asegura la inmortalidad. No es una opinión: no hay más que ir a cualquiera de sus conciertos para asistir al milagro de la comunión entre abuelos, padres y nietos que se saben cada verso de cada tema y lo demuestran cantándolos bien alto, mientras saltan en las piezas rock y se mantienen tiesos como lanzas en las baladas. Las obsesiones de Summers, sus demonios, sus estados de ánimo, llegan al corazón de la gente porque, quizá, no son tan distintos de los de cualquier otro mortal. Pero, claro, hay que saber contarlo, con letras directas y a la vez emocionantes, y envolverlo con melodías tan pegadizas como la más eficaz cola de contacto.

El año pasado celebraron su 40 aniversario con una multitudinaria gira por España y América, y hace apenas una semana han anunciado un tour para el 2026 que arrancará en Albacete, el 16 de mayo, y finalizará en Madrid con dos conciertos en el Movistar Arena, el 11 y el 12 de diciembre, y después viajarán a América. El nombre que han elegido en esta ocasión es «Los Mejores Años de Nuestra Vida». Puesto que, a una edad en la que la mayoría está a punto de jubilarse, ellos siguen en el tajo y sin la menor intención de cortarse la coleta. Antes del inicio de la gira, el 30 de abril, se estrenará en cines la película documental del mismo título, dirigida por dos veteranos en biografías audiovisuales de grandes nombres de la música, Charlie Arnaiz y Alberto Ortega, y empezarán a dar a conocer algunas de las veinte canciones que David ha compuesto en los últimos meses y que, avisa, lo tienen todo para convertirse en hits, una docena de las cuales conformarán un nuevo disco de estudio. En 2026 se publicará también un libro sobre Summers.

Hombres G, grupo formado por Javi Molina (batería), Dani Mezquita (guitarra rítmica), Rafa Gutiérrez (guitarra solista) y David Summers (cantante y bajista), acumula unas ventas de 20 millones de discos y es la banda española de mayor éxito en América: llenan estadios en países como México y Perú y emprenden giras por Estados Unidos, en donde han tocado en recintos legendarios como el Madison Square Garden, el Radio City Music Hall o el Hollywood Bowl.

Por todo ello, LA RAZÓN ha decidido concederles el Premio Mejor Artista del Año, «ex aequo» con Leiva, en su primera edición.