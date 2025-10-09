«Herscht», el próximo libro del autor de László Krasznahorkai

El de László Krasznahorkai es uno de esos insólitos casos de fidelidad de un autor a un sello. El flamante nuevo Premio Nobel lleva 25 años publicando su obra en Espala de la mano de Acantilado. Sandra Ollo, la editora de este histórico sello, en declaraciones a este diario, no podía disimular su alegría. «Para nosotros representa mucho en el plano personal porque tenemos una fidelidad mutua, un gusto por estar juntos que dura 25 años. Krasznahorkai es uno de los representantes de una idea de literatura que defendemos en el catálogo, alguien que trabaja sobre la potencia literaria. Para nosotros se ha refrendado la apuesta con el Premio Nobel».

Cuando se le pregunta a Ollo por cómo definiría la producción del autor húngaro asegura que «es una obra profundamente diferente porque apuesta por lo que llamaríamos como la literatura literaria, además de apostar ferozmente por la imaginación literaria que habla de la realidad a través de otras realidades. A él la realidad le parece fea, oscura. Se habla de Krasznahorkai como el narrador del Apocalipsis, pero es que él es alguien que ha estado viviendo la segunda mitad del siglo XX en una Europa que describe magistralmente. Es un autor que, a pesar de todo esto plantea una apuesta muy firme por el lenguaje poético. Es profundamente musical, muy lírico, muy observador naturaleza, un escritor muy ligado con el arte y la belleza».

Sandra Ollo aconseja, pensando en aquellos que se adentran por primera vez en el universo literario de László Krasznahorkai, que comiencen por «El tango satánico», que conoció una adaptación cinematográfica de la mano de Béla Tarr. Igualmente cita un pequeño libro titulado «Al Norte la montaña, al Sur el lago, al Oeste el camino, al Este el río» con un viaje literario por Japón. «El lector debe saber que Krasznahorkai le plantea un juego literario en el que te tienes que dejar ir hasta sumergirte», apunta la editora. Acantilado tiene ya la traducción que Adan Kovacsics ha concluido de «Herscht», un título previsto para el próximo año, aunque no se descarta adelantar su edición.

Krasznahorkai está previsto que el próximo día 24 participe en el Festival Kosmópolis del CCCB.