Juan Francisco Fuentes, Premio Nacional de Historia de España 2025

Juan Francisco Fuentes Aragonés ha sido galardonado con el Premio Nacional de Historia de España, correspondiente al año 2025, por su obra ‘Bienvenido, Mister Chaplin. La americanización del ocio y la cultura en la España de entreguerras’ (Taurus), a propuesta del jurado reunido hoy. El premio, concedido por el Ministerio de Cultura, está dotado con 30.000 euros.

El jurado ha elegido ‘Bienvenido, Mister Chaplin. La americanización del ocio y la cultura en la España de entreguerras’ por “ser una obra que con una narrativa ágil y brillante consigue exponer ideas contundentes y complejas al analizar la penetración en España de la cultura de masas norteamericana en el primer tercio del siglo XX”.

La historia sociocultural de nuestro país

Asimismo, el jurado ha señalado que el autor “traza de manera inteligente y profusamente documentada la historia sociocultural de nuestro país en la época de entreguerras desde una perspectiva novedosa al mostrar, y demostrar, que la sociedad española de ese momento estaba abierta a la modernidad que llegaba especialmente de Estados Unidos”.

El jurado también ha destacado que en ‘Bienvenido, Mister Chaplin. La americanización del ocio y la cultura en la España de entreguerras’, Juan Francisco Fuentes “proporciona una visión moderna de nuestro pasado y cómo se integraron las nuevas formas de ocio y entretenimiento, así como la fascinación que en todo ello ejerció, desde el cine hasta los rascacielos pasando por el jazz, y cómo condicionó las prácticas sociales”.

El premio reconoció en su pasada edición a Javier Moreno Luzón, uniéndose a una lista de galardonados entre quienes se encuentran Encarnación Lemus, Ofelia Rey Castelao, Antonio José Díaz Rodríguez, Fernando del Rey Reguillo, Anna Caballé, Santiago Muñoz Machado o Carmen Sanz Ayán, entre otros.

Un experto en historia contemporánea

Juan Francisco Fuentes (Barcelona, 1955) es un historiador español, especializado en historia contemporánea y catedrático en la Universidad Complutense de Madrid.

Entre sus obras se incluyen ‘Adolfo Suárez. Biografía política’ (2011); ‘Con el Rey y contra el Rey: Los socialistas y la Monarquía’ (2016); ‘Totalitarianisms: TheClosedSociety and its Friends’ (2019); y ‘La generación perdida: Una encuesta sobre la juventud de 1929’ (2022). En colaboración con Javier Fernández Sebastián ha escrito ‘Historia del periodismo español’ y codirigido el ‘Diccionario político y social del siglo XX español’.