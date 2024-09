La marquesa que definió el Renacimiento: Isabella d’Este

Isabella d’Este, nacida el 18 de mayo de 1474, fue una de las figuras más destacadas del Renacimiento italiano, conocida por su aguda inteligencia, sus habilidades diplomáticas y su profundo amor por las artes. Hija primogénita del segundo duque de Ferrara, Hércules I d’Este —apodado «el diamante»—, y de Leonor de Nápoles, duquesa de Ferrara y Modena, Isabella fue criada en el corazón de la élite europea que gobernaba Europa a través de lazos de parentesco, matrimonio y servicio militar. Su madre fue un ejemplo para Isabella, al ver en Leonor la destreza necesaria a la hora de manejar la corte en ausencia de su padre.

Los seis hijos de este matrimonio tan poderoso fueron educados bajo los ideales renacentistas, sin hacer diferencias de sexo o rango. Eso significó crecer con la mejor formación clásica, con una educación heterogénea que no solían recibir las mujeres. Esta incluía desde aprender latín a montar a caballo, pasando por aprender el arte de la retórica y el manejo de cuestiones diplomáticas o jugar a las cartas.

Desde joven, Isabella destacó en música, dominando el laúd y componiendo piezas de danza. Su entorno privilegiado fomentó su desarrollo como una gran humanista y mecenas, que se reflejaría en su época adulta, al patrocinar a grandes artistas a su alrededor: Rafael, Miguel Ángel, Mantegna, Giulio Roman, Bartolomeo Tromboncino, Marchetto, Leonardo da Vinci y Tiziano Cara, entre otros. Estos dos últimos artistas la retrataron en varias pinturas, y se especula que su rostro pudo haber inspirado la célebre obra de «La Gioconda».Además, Baltasar de Castiglione inmortalizó su corte y el ideal de la dama renacentista en su obra «El cortesano» (1528), tomando como referencia a Isabella.

Isabella también descolló por su extensa correspondencia con grandes figuras de la época. A través de sus cartas, mantenía contacto con destacados artistas, políticos y líderes culturales del Renacimiento, dejando un valioso testimonio sobre los asuntos políticos, artísticos y sociales de su tiempo. Esta correspondencia no solo revela su influencia y capacidad diplomática, sino que también ofrece un raro punto de vista femenino sobre la Italia renacentista.

Isabella estaba emparentada con casi todos los gobernantes de Italia por nacimiento o matrimonio. Al casarse a los 16 años con Francesco II Gonzaga, cuarto marqués de Mantua, Isabella se convirtió en marquesa y, más tarde, en regente durante la ausencia de su esposo. No solo gobernó con sabiduría, sino que también fortaleció sus relaciones diplomáticas y protegió a su ciudad de las amenazas extranjeras. Su liderazgo político fue clave, especialmente en 1509, cuando Francesco fue capturado como prisionero de guerra. Se aseguró la lealtad de su pueblo y de sus nobles, controlando con éxito al ejército y finalmente negociando la liberación de su marido enfermo. A partir de ese momento, gobernaría en solitario, siendo una poderosa figura política conocida por su política exterior no conflictiva, cuyo objetivo no era otro sino asegurar la estabilidad de Mantua. En 1527 defendió la ciudad-estado de los ataques franceses y ofreció ayuda y consuelo a los refugiados.

Se cuenta que su marido estuvo celoso de la popularidad y el prestigio que Isabella alcanzó. A raíz de este conflicto, Isabella decidió distanciarse de la corte de Mantua y viajó a Roma, donde pasó un tiempo en la corte del Papa León X. Durante su estancia en Roma, continuó consolidando su influencia política y artística, cultivando relaciones que beneficiaron tanto a su familia como a su reino.

Tras la muerte de su marido en 1519, Isabella continuó gobernando como regente de su hijo Federico II, quien aún era muy joven para asumir el poder. Bajo su liderazgo, Mantua prosperó y fue elevada a ducado, consolidando su lugar en la política italiana. Aunque a menudo se dice que Isabella se retiró de la vida pública después de este período, la realidad es que mantuvo una gran influencia política y cultural durante toda su vida.

En sus últimos años, Isabella convirtió Mantua en un epicentro de la cultura y la educación. Abrió una escuela para niñas y transformó sus apartamentos ducales en un museo. Gobernó Solarolo, en la región de Romagna, hasta su muerte el 13 de febrero de 1539.

El legado de Isabella como humanista, política y mecenas perdura en los museos de todo el mundo, donde las obras que alguna vez formaron parte de su colección privada siguen cautivando a millones de personas, muchas veces sin saber que fue gracias a ella que esas obras fueron posibles. Con el paso de los siglos, Isabella ha sido objeto de gran admiración y fascinación, y su figura sigue siendo un símbolo del esplendor cultural del Renacimiento. No en vano, es conocida como «la primera dama del Renacimiento».